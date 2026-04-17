Lliga ACB
El 50è partit de Moncho amb el Bàsquet Girona: "Em fa molt feliç formar part d'un projecte que creix i va a més"
Maric és dubte per al partit d'aquest diumenge contra el València i podria afegir-se a les baixes de Juan Fernández i Maxi Fjellerup
Moncho Fernández arribarà al seu partit número 50 amb el Bàsquet Girona contra el València aquest diumenge a Fontajau (18.00 h), que és "la nostra raó de ser: nosaltres juguem a bàsquet perquè tenim la gent al costat. És molt important jugar a casa. Quan les forces no van com volem, la gent ens dona suport cridant i animant-nos. El pavelló és una olla a pressió, ens ajuda moltíssim". El tècnic gallec tindrà el dubte de Maric fins a última hora, el qual podria afegir-se a les baixes de Juan Fernández i Maxi Fjellerup, per enfrontar-se al segon classificat de l'ACB, però "és el que hi ha". "Trobarem solucions a l'equip", ha dit en la prèvia de l'encontre amb els taronges assumint que no té cap més remei.
"Les lesions estan sent el principal problema. Juan (Fernández) va fent passos endavant i sembla que està a la part final de la seva recuperació, espero que no aparegui cap contratemps més. Niko (Maric) no ha pogut entrenar amb nosaltres aquesta setmana. Avui podrà fer una mica i veurem perquè l'espatlla és una articulació molt complicada. A Tenerife va fer l'esforç de jugar, però molt pocs minuts perquè no podia. Necessitem els jugadors interiors i és important, especialment contra el millor equip en el rebot ofensiu de la Lliga com és el València", ha lamentat. No obstant això, i malgrat que "és la Lliga ACB i tots els rivals són molt complicats", Moncho ha assegurat que "tenim la il·lusió de fer un bon partit a Fontajau amb el suport de la gent. No serà només la il·lusió per fer les coses bé, el que ens durà a aconseguir una victòria. El València és un dels millors equips d'Europa. El millor defensivament i un dels millors ofensivament".
En el seu partit número 50, cosa que "és un número més i només significa que som aquí, treballant i que em faig gran", ha valorat respecte a la temporada passada que "la diferència entre portar 12 victòries o 8 són tres o quatre cistelles. L'important és tenir un camí, una filosofia marcada i saber com volem fer les coses. Tothom al club està en el mateix full".
En aquest sentit, ha dedicat un moment de la roda de premsa a l'Spar Girona i la seva participació històrica a la Final Four de l'Eurolliga. "No hi ha paraules pel que han fet les noies i espero que aquesta tarda sigui més. És increïble jugar una Final Four, és top. Arribar en aquest punt de la temporada disputant pel millor títol continental és increïble. El valor de l'equip va demostrar un cop més que el tot és més que la suma de les parts. Estic feliç per elles, per en Roberto (Íñiguez) i el cos tècnic. Desitjo que aquesta tarda tinguin una mica de sort i tinguin el millor camí possible".
"Les noies fa molt temps que fan grans coses. Són un equip que ho fa francament bé. M'agrada pensar que el club està en la direcció correcta i que jo, el cos tècnic i els jugadors som part d'aquest projecte. El planter també està fent coses molt maques: l'equip U22, el juvenil júnior... Em fa molt feliç formar part d'un projecte que creix i va a més. Tots compartim una filosofia i una forma de fer les coses", ha afegit.
