Ainhoa López, l’orgull d’un equip irreductible
Ainhoa López, capitana de l’Spar Girona, resumeix la sensació del vestidor després de plantar-se a les semifinals de l’Eurolliga amb dues paraules reveladores: orgull i alliberament. Admet que quan es feia la presentació dels equips, i al final del partit amb la victòria contra el Venècia, tenia la pell de gallina
L’Spar Girona ja és entre els quatre millors equips d’Europa. Però per entendre de debò la dimensió de la gesta no n’hi ha prou amb mirar el marcador final contra el Venècia ni amb subratllar la classificació per a les semifinals de l’Eurolliga contra el totpoderós Fenerbahçe. Cal escoltar la veu de qui ha viscut el moment des de dins, amb el pes del braçalet i la responsabilitat de liderar un grup castigat, però mai derrotat. I Ainhoa López ho resumeix amb dues paraules que expliquen moltes coses: orgull i alliberament.
La capitana de l’Uni admet que la botzina fcontra el conjunt italià va ser molt més que el final d’un partit. Va ser una explosió emocional continguda durant temps. «L’afició es mereixia un moment així», ve a dir, després d’una temporada marcada pels ànims constants des de la grada, per la fidelitat en els bons i mals moments, i també pels dubtes que havien envoltat l’equip en les últimes setmanes. Enmig de lesions, absències i dificultats físiques, la classificació per a les semifinals apareix com una mena de segell definitiu a una gran temporada. Un premi col·lectiu. Però també íntim. Familiar. Humà. Ainhoa, emocionada, recorda el suport dels seus i de tota la gent desplaçada, conscient que el que ha viscut aquest equip ja forma part de la història.
I és precisament aquí on la gesta agafa encara més valor: l’Spar Girona no ha arribat fins a les semifinals en plenitud, sinó resistint. Adaptant-se. Reinventant-se. «Es veu la paraula equip en lletres majúscules», transmet la capitana. És una definició perfecta per a un vestidor que ha après a cobrir espais, a multiplicar esforços i a continuar fent passes endavant. El mèrit no és només ser a semifinals. El mèrit és haver-hi arribat així.
Perquè aquest Spar Girona no ha construït el seu camí des de la comoditat, sinó des de la convicció. Des d’una unió que, segons Ainhoa, s’ha anat reforçant davant de cada adversitat. Les lesions no han trencat l’equip; l’han obligat a ensenyar-se encara més com a col·lectiu. Les baixes no l’han afeblit moralment; l’han empès a trobar noves energies. I en aquesta resistència compartida hi ha una de les grans claus del seu èxit.
Res a perdre
Des de fora es pot veure un equip competitiu, compromès i valent. Però la capitana apunta cap a un altre factor, més intangible i potser més determinant: la il·lusió. Les ganes. La sinergia. El fet de viure plegades un escenari que, per a moltes, era completament nou. Sense el pes d’altres experiències. Sense la motxilla de qui ja ha estat obligat a guanyar. L’Spar ha competit amb l’ambició del qui sap que està fent una cosa gran i, alhora, amb la llibertat del qui no té res a perdre. I això, en dies grans, també pesa.
En aquest context, el lideratge d’Ainhoa López ha estat el d’una capitana que no parla des del focus individual, sinó des de «l’entre totes». Explica que, amb una rotació curta i moltes jugadores tocades, calia ser constructives, fer-se costat, transmetre energia i no perdre mai de vista la identitat de l’equip. Mantenir-se fidels al que havien estat. Que les jugadores amb menys protagonisme assumissin galons.. Que ningú es desenganxés del somni. El lideratge, en el seu cas, no ha consistit tant a alçar la veu com a sostenir l’ànima del grup.
Per això, quan se li pregunta què l’emociona més (haver arribat a semifinals o la manera com hi han arribat), la resposta té una força especial. Perquè l’Spar Girona no només ha signat una gesta històrica. L’ha firmada en circumstàncies lluny de les ideals. I això, per a la seva capitana, encara la fa més gran. Amb el planter complet, diu, l’equip semblava no tenir sostre. Amb l’escenari real, el que ha aconseguit multiplica el valor de tot plegat. És una gesta històrica, sí, però també una gesta amplificada pel context.
Ara espera el Fenerbahçe, favorit per pressupost, plantilla i pressió. Un gegant europeu. Però l’Spar no pensa agenollar-se abans de jugar. El missatge intern és clar: s’han guanyat el dret a somiar. I si hi ha pressió, és a l’altra banda. Ainhoa ho interpreta com una oportunitat. El rival té l’obligació; l’Uni, la il·lusió i el coratge. És des d’aquí que Girona vol competir: sense por, amb valentia i amb la convicció que ja ningú no li pot prendre el que ha conquerit.
Ainhoa guarda dues imatges que resumeixen l’ànima d’aquest vestidor. Una, abans de la presentació de les jugadores quan faltava poc per començar el partit contra el Venècia de la Final Six, amb els llums apagats i la presa de consciència sobtada del moment viscut: «Mare de Déu, Ainhoa, que ets en una Final Six», pensava. L’altra, la més poderosa, arriba amb la botzina final: el gir cap a l’afició, els crits, les llàgrimes, l’emoció compartida. Allà hi cap tot. L’esforç, el patiment, el somni complert, tota una ciutat darrere l’equip.
Sigui quin sigui el desenllaç contra el Fenerbahçe, l’Spar Girona ja ha deixat una empremta fonda. Per joc, per resistència i per sentit de pertinença. Perquè ha arribat on molt pocs arriben. I perquè ho ha fet sense rendir-se mai. Amb orgull. Amb estima. Amb la certesa que, en aquesta temporada, hi ha equips que guanyen partits i n’hi ha d’altres que acaben representant alguna cosa més. Aquest Spar Girona és, sens dubte, dels segons.
