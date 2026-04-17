El Fenerbahçe deixa l'Spar Girona fora de la final de l'Eurolliga (76-59)
Un parcial de 14-0 a l'inici del segon quart permet l'equip turc capgirar el marcador i ja no deixar d'anar més per davant
L'Uni es disputarà diumenge el tercer lloc amb qui perdi el Galatasaray-Saragossa d'aquest vespre
El partit més important de la història de l'Spar Girona tampoc ha sigut el d'aquesta tarda. Està programat per diumenge a 2/4 de 6, al Príncipe Felipe de Saragossa, contra el perdedor del duel entre les locals i el Galatasaray. En joc hi haurà el mèrit de ser el tercer millor equip d'Europa, després que avui poc s'hagi pogut fer contra el poderós Fenerbahçe. Amb les gironines plenes de baixes (Canella, Carter) i problemes físics, ho han intentat fins el final però no han pogut donar resposta al físic i a les estrelles turques, que només s'han vist amb problemes al primer quart. Qui sap què hauria passat amb el roster complet i sense la permisivitat arbitral. El que està clar és que el Girona encara no ho ha dit tot a la Final Six i malgrat la derrota d'aquesta tarda, l'opció de penjar-se medalla representa un premi la mar d'estimulant.
Roberto Íñiguez havia assenyalat dijous en la prèvia del partit Meesseman com la figura clau d'aquest Fenerbahçe que sembla una selección mundial, "millor que alguns equips de la WNBA", com apuntava també el director esportiu, Pere Puig. I la belga, efectivament, ha tingut un paper determinant en el partit i en la victòria de les turques. El 14-0 que ha infligit el Fenerbahçe a l'Spar Girona a l'inici del segon Quart (del 12-17 al 26-17 en poc més de cinc minuts), ha tingut Meesseman com a gran protagonista, amb un Uni que ha trigat sis minuts a anotar.
Holm trenca un 14-0 en contra
La falta d'encert en el triple i alguna pilota perduda, més la millora del rival després d'un primer quart on el pla de partit d'Íñiguez havia sortit de meravella, han capgirat el marcador. Un triple de Holm ha trencat la inèrcia, i veient com anaven de mal dades, els deu punts de diferència que hi havia al descans podien semblar un mal menor (37-27). Apuntem aquí també el criterio arbitral, mai favorable en el dubte.
I això que la cosa havia començat molt bé. Amb l'Spar mossegant en defensa i controlant clarament el rebot (5-10 al final del primer Quart). Amb el Fenerbahçe força desencertat i, en canvi, amb les gironines saben molt bé a què volien jugar. Després de l'empat a 12 gràcies a un triple de Bibby el Girona ha obert un parcial de 0-9 que li ha permès tancar el primer parcial dominant de cinc (12-17) i, més enllà d'això, si es vol, anecdòtic a aquelles alçades, l'important era la concentració i consciència en el pla de partit que tenia l'equip.
S'amplia la diferència
Una cistella de Coulibaly i un 2+1 de Holm han rebaixat la diferència a l'inici del tercer (37-32), però el rival ha tornat de seguida el parcial (42-32), trencat per un triple de Bibby (42-35). Les gironines s'han posat a sis en una acció de Bibby (44-38), respost per un triple d'Uzun (47-38). L'Uni ho intentava de totes les maneres, però suava tinta per sumar cada punt. En canvi el Fenerbahçe havia sobreviscut a la reacció del Girona i, només això, a 2.40 dominava de catorze (52-38) després de dos tirs lliures de Williams. Un bàsquet de Guerrero ha tancat el quart (54-40).
Bibby ha obert el darrer parcial amb un triple que ha encès el pavelló (l'afició gironina no ha parat de fer-se sentir i Saragossa s'ha bolcat amb l'Uni), respost de seguida per Williams, també de tres. La resistència gironina ja no donava per massa més. El desencert en el tir es mantenia i amb un bàsquet de Williams el Fenerbahçe ja dominava 62-45. A 7.16 pel final Íñiguez ha demanat temps mort després d'un altre triple del rival, que anava afegint jugadores a l'ofensiva (Uzun, Rupert, Williams). Dos tirs lliures de Cakir ampliaven ja la diferència al +20 (70-50). I un triple de Guerrero, una cistella de Holm, una de les destacades de l'Uni, i dos tirs lliures d'Ainhoa López ho rebaixaven (70-57) amb encara 3.45 per disputar.
Íñiguez ha acabat el partit amb Badosa i Berta Ribas en pista, un premi a la feina feta durant aquesta temporada especialment dura en el dia a dia i en els partits per les lesions. El Fenerbahçe ja no ha volgut jugar els últims vint segons i el partit s'ha tancat amb un 76-59 favorable a l'equip turc que el duu a la final i el manté com a gran favorit al títol. S'ha perdut aquesta batalla. En vindran, encara, moltes més.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària