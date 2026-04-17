Íñiguez, encès amb l'arbitratge: "No feia falta això, no els calia cap ajuda, el partit no té cap sentit"
El tècnic de l'Spar Girona es mostra molt disgustat amb el criteri arbitral: "m'he quedat plof, m'he sentit molt malament amb la diferència de criteri i de respecte"
El tècnic de l'Spar Girona, Roberto Íñiguez, ha fet aquestes valoracions al final del partit:
- No té cap sentit el partit, en 10 anys mai m'he sentit així. Tinc un gran respecte per l'Eurolliga, m'ho ha donat tot. No feia falta el que ha passat, són molt millors, no calia cap ajuda, venim amb vuit jugadores, amb falta d'energia pel partit, no feia falta, m'he sentit molt malament.
- No mereixo estar 10 anys lluitant i rebre això, no feia falta la diferència de criteri. No li veig sentit. No fa cap bé al bàsquet femeni ni a l'eurolliga. L'eurolliga ho és tot per a mi. Cal ser just i honest en el que fas i avui no hi ha hagut ni criteri ni respecte igual.
- Segur que no hem jugat bé i que ens ha faltat energia, però estic orguillós de l'equip i les jugadores perquè sé com hem arribat a la Final Six. Estic frustrat per com hem arribat perquè sé que amb tot el roster seríem un altre equip. Em quedo plof, no ho he entès el que ha passat a la pista.
Per la seva banda Miguel Méndez (Fenerbahçe) ha dit:
- Ha sigut un partit molt dur. Girona ve de competir partits crucials, amb bon ritme competitiu, però més cansades. Nosaltres hem acabat la lliga fa més temps i més descansades, però sense ritme competitiu. Potser per a això ens ha costat ajustar l'atac. Poc a poc hem començat a dominar el partit a partir de la meitat del segon quart.
