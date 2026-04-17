Marc Gasol: “L’equip es mereix acabar el torneig amb una victòria"
El President de l’Uni s’ha mostrat molt orgullós amb el rendiment de l’equip durant tot el curs
Jaume Massana
"L'equip s’ha guanyat aquest reconeixement, han competit durant tot l’any i es mereixen acabar el torneig diumenge amb una victòria", afirmava Marc Gasol després de la derrota contra el Fenerbache. Tot i perdre, el president està content: "Estem tots molt orgullosos d'elles, de la valentia que tenen, de la intensitat que han posat i de lo bones que són. Obviament el Fenerbache és un molt bon equip i ens han castigat físicament, però han lluitat fins al final". Sobre el duel pel tercer lloc del diumenge no està preocupat pel contrincant: "M'és indiferent el rival del diumenge. Sigui quin sigui, el que més m'agrada a mi és veure l'Uni i avui hem vist un gran nivell contra un superequip com és el conjunt turc"
"Sentim orgull i agraïment amb la temporada que estan fent les noies, estan lluitant i sabent sobreposar-se a totes les situacions difícils i estic molt content de poder-ho veure en directe" tancava Gasol, que espera amb ganes el partit del diumenge.
