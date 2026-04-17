Marc Gasol: “L’equip es mereix acabar el torneig amb una victòria"

El President de l’Uni s’ha mostrat molt orgullós amb el rendiment de l’equip durant tot el curs

Marc Gasol a la llotja. / FIBA

"L'equip s’ha guanyat aquest reconeixement, han competit durant tot l’any i es mereixen acabar el torneig diumenge amb una victòria", afirmava Marc Gasol després de la derrota contra el Fenerbache. Tot i perdre, el president està content: "Estem tots molt orgullosos d'elles, de la valentia que tenen, de la intensitat que han posat i de lo bones que són. Obviament el Fenerbache és un molt bon equip i ens han castigat físicament, però han lluitat fins al final". Sobre el duel pel tercer lloc del diumenge no està preocupat pel contrincant: "M'és indiferent el rival del diumenge. Sigui quin sigui, el que més m'agrada a mi és veure l'Uni i avui hem vist un gran nivell contra un superequip com és el conjunt turc"

"Sentim orgull i agraïment amb la temporada que estan fent les noies, estan lluitant i sabent sobreposar-se a totes les situacions difícils i estic molt content de poder-ho veure en directe" tancava Gasol, que espera amb ganes el partit del diumenge.

WhatsApp
