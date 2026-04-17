Messi compra la UE Cornellà
El millor futbolista de la història va sorprendre ahir a l’anunciar l’adquisició de l’equip de la Tercera RFEF. L’astre argentí, que milita a l’Inter Miami i que a l’estiu pot disputar el seu últim Mundial, s’afegeix a la llista de jugadors o exjugadors propietaris de clubs, com Alba, Thiago Alcántara o Piqué.
Begoña González
Leo Messi va fer ahir oficial en un comunicat que ja és el nou propietari del club català UE Cornellà, l’estadi del qual confina amb l’RCDE Stadium de l’Espanyol, i que milita a la Tercera RFEF. "El futbolista argentí i vuit vegades Pilota d’Or, Leo Messi, ha formalitzat l’adquisició de la UE Cornellà, i s’ha convertit en el nou propietari del club del Baix Llobregat. Amb aquesta operació, Messi reforça la seva estreta relació amb Barcelona i la seva aposta pel desenvolupament de l’esport i el talent local de Catalunya. Una vinculació que es remunta a l’època en què va ser jugador del FC Barcelona i que s’ha mantingut indeleble al llarg dels anys", assenyala el comunicat difós per la Unió Esportiva. Els detalls de la transacció, com la quantitat de diners invertida en l’operació, encara no s’han revelat.
"L’arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l’objectiu d’impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent. El projecte preveu una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament", afegeix el text. Actualment, el Cornellà competeix a Tercera RFEF en el Grup V, està entrenat per Ignasi Senabre i és tercer classificat a cinc punts del líder.
Molt lligat a Catalunya
Aquesta inversió estratègica del futbolista posa en relleu la seva forta vinculació amb Catalunya i ha sacsejat el món del futbol en un moment en què la UE Cornellà buscava la manera de fer un salt definitiu cap endavant per aconseguir abandonar les categories regionals i establir la seva presència a les lligues nacionals.
Per a l’univers futbolístic català, l’adquisició del club per part de l’astre argentí és una notícia molt positiva. Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), va assegurar ahir que la vinculació de Messi novament amb l’ecosistema esportiu català és "una gran notícia". "La compra del Cornellà no és una casualitat. Demostra el seu coneixement del nostre futbol i es vincula a un club referent en formació i que competeix en les màximes categories. És molt bona elecció", va afegir Soteras a EL PERIÓDICO. No obstant, l’operació ha agafat el món del futbol per sorpresa, ja que ni tan sols des de la Federació Catalana ni des de la Conselleria d’Esports de la Generalitat tenien constància de la negociació entre l’argentí i la UE Cornellà.
També es va mostrar radiant Antonio Balmón, alcalde de Cornellà. "És una notícia molt bona, pel que significa per al club i per la persona que és. Que algú com Messi es fixi en el projecte del Cornellà és impressionant, no només a nivell esportiu, també social. És una gran notícia per a la ciutat", va dir l’alcalde. "Això s’ha portat amb calma i paciència durant mesos. La clau d’aquestes operacions és que siguin sinceres, rigoroses, i mantenir un respecte i una confiança mútua. El temps parlarà, però les intencions de Messi, el seu equip i el club són créixer i fer-se forts", va dir Balmón.
Altres casos
Es dona la circumstància que l’abril de l’any passat Jordi Alba, excompany de Messi al Barça i a l’Inter Miami, actualment ja retirat del futbol professional, es va integrar en l’adquisició del CE l’Hospitalet juntament amb el també exfutbolista Thiago Alcántara, actualment membre del cos tècnic del primer equip del Barça. Messi i Alba ara seran rivals i podran protagonitzar un derbi, ja que els dos equips formen part del mateix Grup V de la Tercera RFEF.
Messi ja havia portat a terme operacions de compra i avui ostenta participacions d’altres clubs. El hòlding de Messi té vincles empresarials amb l’Inter de Miami. També va fundar el Leones de Rosario argentí, que competeix a la Primera C i és presidit per Matías Messi, i és soci de Luis Suárez al Deportivo LSM uruguaià de la quarta divisió.
