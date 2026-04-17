Surís posa una nota «altíssima» a l’equip abans de l’últim partit
Amb l’objectiu «complert», el Bisbal té un «partit de dificultat màxima» davant el Sant Anotni
Acabar la temporada amb la feina feta i celebrada no és cosa menor per a un Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que el curs que ve gaudirà de la tercera temporada consecutiva a Segona FEB. «Hem complert l’objectiu, sabent sobreposar-nos als mals moments», assegurava Eric Surís abans de l’últim partit de lliga regular davant el Sant Antoni (20.00 h).
Com no pot ser d’una altra manera, la nota que posa el tècnic al temporada és «altíssima». «Sempre es pot fer millor, però penso que podem estar contents perquè hem sumat en partits importants si bé la segona volta ha estat clau amb una millora defensiva que ens ha fet competir en tots els partits», va valorar.
Per a Surís, la visita al Sant Antoni serà tot un repte: «El veig molt fort. Dels últims quatre partits a casa, els han guanyat de 30 o 40 punts. Ara mateix és un equip que arriba amb la seva millor posada a punt pel play-off, que és el seu gran objectiu, i és un rival que està a un nivell impressionant. Serà un partit de dificultat màxima, sobretot tenint en compte que s’estan jugant el primer lloc amb el Castelló».
