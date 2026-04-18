El Bàsquet Girona perd a Nikola Maric per lesió abans d'enfrontar-se al València
El jugador bosnià pateix un síndrome subacromial a l'espatlla que el farà estar de baixa unes tres o quatre setmanes
Nikola Maric és baixa segura pel partit de demà davant el València a causa d’un síndrome subcromial a l’espatlla que el mantindrà apartat de les pistes durant unes 3 o 4 setmanes. El pivot bosnià del Bàsquet Girona ja arrossegava molèsties a l’espatlla durant l’última jornada contra La Laguna Tenerife, partit en què, malgrat el dolor, va arribar a disputar uns 5 minuts i va anotar 4 punts. Tot i aquesta participació, el tècnic Moncho Fernández ja havia advertit en la prèvia que la seva presència era molt dubtosa, explicant que “Maric no ha pogut entrenar amb nosaltres aquesta setmana. Avui podrà fer una mica i veurem, perquè l’espatlla és una articulació molt complicada. A Tenerife va fer l’esforç de jugar, però molt pocs minuts perquè no podia”. Finalment, però, s’ha confirmat que no podrà estar disponible.
D’aquesta manera, el Bàsquet Girona continua acumulant efectius a la infermeria, i Moncho només podrà comptar amb Geben com a únic pivot per enfrontar-se a un dels grans equips de la categoria, un fet que debilita notablement el joc interior de l’equip per la manca de rotació en aquesta posició. Malgrat la baixa del bosnià, no tot són males notícies per al conjunt gironí, ja que el club també ha informat que Juan Fernández, tot i continuar de baixa, començarà a entrenar progressivament amb la resta del grup la pròxima setmana i s’espera que aviat pugui reincorporar-se per ajudar l’equip sobre la pista.
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
- Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
- Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals