El Bisbal s’acomiada d’un curs històric fent un bon paper (79-85)

Els d’Èric Surís perden a la pista d’un Sant Antoni que ha estat virtualment equip de Primera FEB

Adebayo entrant a cistella a l'últim partit al Pavelló Vell

Gerard Ullastre

El Bisbal ha escrit avui la darrera pàgina d’una temporada excepcional caient en un partit intranscendent - pels empordanesos - a Eivissa. El primer quart l’ha dominat el Sant Antoni, que, conscient de la possibilitat que tenia de robar-li la primera plaça al Castelló - que s’estava jugant les garrofes a Llíria -, ha volgut trencar el partit des del primer minut. De fet, els eivissencs, han estat, virtualment, primers a la taula en alguns moments.

El segon període, els empordanesos han posat el peu a l’accelerador, competint-li de tu a tu a un equip confeccionat per disputar-se l’ascens a Primera FEB. Domínguez i Adebayo han assumit el pes de l’equip per aguantar-li el pols al conjunt local. Aquest treball i intensitat que ha caracteritzat a l’equip empordanès aquesta temporada és el que ha fet que al tercer quart el Bisbal aprofités un mal moment dels balears per posar el dit a la ferida i retallar distàncies. El 51-46 feia somiar els d’Èric Surís, però un mal final del tercer període i un inici fluix del darrer han rubricat la consumació de l’esperança bisbalenca, que a poc més de 5 minuts pel final veia com el desavantatge creixia fins els 20 punts. Tanmateix, un últim repunt d’orgull dels del Baix Empordà ha reduït la distància a l’electrònic a 10 punts. Una mostra més que aquest equip competeix fins al final incondicionalment.

  1. Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
  2. Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
  3. Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
  4. SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
  5. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
  6. La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
  7. Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
  8. Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals

El Sant Julià de Ramis goleja el Lloret (9-3) i certifica l'ascens a Divisió d'Honor de futbol sala

El Sant Julià de Ramis goleja el Lloret (9-3) i certifica l'ascens a Divisió d'Honor de futbol sala

El Bàsquet Girona perd a Nikola Maric per lesió abans d'enfrontar-se al València

El Bàsquet Girona perd a Nikola Maric per lesió abans d'enfrontar-se al València

Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella

Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella

L’Escala cau davant el Can Vidalet jugant amb un futbolista menys des del minut 39 (2-0)

El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"

El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"

Illa apel·la al seny per plantar cara a l’onada reaccionària: «Res està escrit, res és inevitable»

Illa apel·la al seny per plantar cara a l’onada reaccionària: «Res està escrit, res és inevitable»

Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques

Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques
