El Bisbal s’acomiada d’un curs històric fent un bon paper (79-85)
Els d’Èric Surís perden a la pista d’un Sant Antoni que ha estat virtualment equip de Primera FEB
Gerard Ullastre
El Bisbal ha escrit avui la darrera pàgina d’una temporada excepcional caient en un partit intranscendent - pels empordanesos - a Eivissa. El primer quart l’ha dominat el Sant Antoni, que, conscient de la possibilitat que tenia de robar-li la primera plaça al Castelló - que s’estava jugant les garrofes a Llíria -, ha volgut trencar el partit des del primer minut. De fet, els eivissencs, han estat, virtualment, primers a la taula en alguns moments.
El segon període, els empordanesos han posat el peu a l’accelerador, competint-li de tu a tu a un equip confeccionat per disputar-se l’ascens a Primera FEB. Domínguez i Adebayo han assumit el pes de l’equip per aguantar-li el pols al conjunt local. Aquest treball i intensitat que ha caracteritzat a l’equip empordanès aquesta temporada és el que ha fet que al tercer quart el Bisbal aprofités un mal moment dels balears per posar el dit a la ferida i retallar distàncies. El 51-46 feia somiar els d’Èric Surís, però un mal final del tercer període i un inici fluix del darrer han rubricat la consumació de l’esperança bisbalenca, que a poc més de 5 minuts pel final veia com el desavantatge creixia fins els 20 punts. Tanmateix, un últim repunt d’orgull dels del Baix Empordà ha reduït la distància a l’electrònic a 10 punts. Una mostra més que aquest equip competeix fins al final incondicionalment.
