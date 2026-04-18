El futur de Míchel: a quatre punts de la gran decisió
Amb la salvació com a única preocupació, l’avenir del tècnic és, avui dia, una incògnita
Jaume Massana
S’acosta el final de la temporada i s’estan obrint molts fronts i temes de debat entre l’afició del Girona. El primer, el rendiment esportiu. Quatre unitats separen el conjunt blanc-i-vermell de la salvació a falta de set partits i els nervis generats per la il·lusió de ser un equip de Primera la campanya que ve ja es poden palpar a l’ambient. Un altre és què farà el club en el mercat de fitxatges i si els jugadors cedits com Asprilla o Jhon Solís tornaran a l’equip o si Vitor Reis o Echeverri ja no tornaran a vestir de blanc-i-vermell.
Més enllà d’això, el que està generant més intriga i dubte entre la parròquia gironina és, sense dubte, la continuïtat de Míchel Sánchez a la banqueta del Girona. Sense decisió anunciada, l’entrenador madrileny esperarà a final de curs per comunicar què farà a partir de la temporada 2026/2027.
«Ja veurem»
No ha donat ni una pista Míchel sempre que ha estat qüestionat en roda de premsa sobre el seu futur, ni n’ha mostrat cap mena de preocupació. Com diu ell, «primer els 42 punts. El club, el director esportiu i jo mateix tenim clar que això és el més important, després ja veurem». El seu avenir es mantindrà a la nevera fins que el Girona no arribi al gran objectiu.
La decisió dependrà de diversos factors que encara estan per resoldre’s, sí és que aquesta no està presa ja, és clar. Tornem a posar com a objectiu primordial que el Girona no descendeixi a la Lliga Hypermotion. És evident que un tècnic del nivell del madrileny no entrenarà un equip de Segona divisió, i més sabent que ja hi ha clubs que li segueixen el rastre i que apretaran per endur-se’l. Això sí, salvar l’equip també serà bo pel tècnic si no vol que aquests conjunts perdin l’interès. En cas que el Girona es mantingui -cosa que amb el coixí actual hauria de passar-, la decisió serà única i exclusivament seva. Haurà de posar a la balança el projecte que li proposen aquí, gairebé fet a mida i amb la màxima confiança, fins i tot en els moments delicats, malgrat que la plantilla sempre estarà condicionada al límit salarial i amb la permanència com a principal objectiu, i les ofertes que li arribin d’altres clubs, que sembla que Vila-real i Ajax ja han deixat entreveure que els interessaria disposar dels serveis de Míchel. Molt haurà de rumiar l’entrenador a l’hora de prendre una de les decisions més importants de la seva carrera després de cinc anys seguits a Montilivi, on ha trobat l’estabilitat i s’ha convertit amb totes les lletres en entrenador de Primera.
Actualment, fer el salt a un Vila-real o un Ajax seria una oportunitat per al tècnic de mostrar-se a Europa, ja que si no canvia res, el submarí groc disputarà la Champions la temporada que ve i els neerlandesos lluiten per places europees a l’Eredivise. Això sí, sembla que el Vila-real ara ha posat el punt de mira també en Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, el que generaria un moviment en cadena a LaLiga.
Ball de banquetes
Si Íñigo Pérez passa a ser tècnic del Vila-real, la plaça que ell deixa lliure l’ocuparia Jagoba Arrasate, acomiadat del Mallorca aquest passat febrer. La banqueta de l’equip de Son Moix està ocupada actualment per l’argentí Martín Demichelis.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària