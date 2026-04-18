L’Escala cau davant el Can Vidalet jugant amb un futbolista menys des del minut 39 (2-0)
Morilla ha aturat una pena màxima, però al minut 72 els locals han aconseguit obrir la llauna
Gerard Ullastre
Els blaugranes cauen al camp d’un Can Vidalet necessitat de victòries, que obté 3 punts clau per escapar-se de les posicions de descens. L’encontre ha estat clarament condicionat per la targeta vermella directa que ha rebut Maynau al minut 39. Quan tot semblava perdut, el porter visitant ha fet una aturada esplèndida que ha donat oxigen a l’Escala, que, a partir de l’expulsió, s’ha atrinxerat a l’àrea signant l’empat. Al minut 72, però, les defenses visitants han cedit, i a les acaballes del matx, el Can Vidalet augmentaria la seva renda fent el 2-0 definitiu i adjudicant-se els 3 punts.
