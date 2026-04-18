Mor Oscar Schmidt, llegenda del bàsquet mundial i màxim anotador de la història
L’exjugador brasiler, que va ser màxim anotador de l’ACB en les dues temporades que va jugar amb el Fórum Valladolid, feia 15 anys que lluitava contra un tumor cerebral
EFE
Oscar Schmidt, una de les grans icones del bàsquet internacional, ha mort aquest divendres als 68 anys a São Paulo, segons ha informat la seva família.
L’exjugador havia estat ingressat en un hospital després de trobar-se malament de manera sobtada a casa seva. Tot i que no s’han detallat oficialment les causes de la mort, Schmidt feia anys que convivía amb un tumor cerebral, una malaltia contra la qual va lluitar durant molt de temps.
En el comunicat difós per la família, se’l recorda com un exemple de determinació, coratge i amor per la vida. La Confederació Brasilera de Bàsquet també li ha retut homenatge i l’ha definit com un símbol etern, tant pel que va representar dins la pista com fora.
Schmidt estava considerat el jugador amb més punts anotats en la història del bàsquet, amb un total de 49.737. A més, va disputar cinc edicions dels Jocs Olímpics, des de Moscou 1980 fins a Atlanta 1996, una trajectòria que el va consolidar com una figura irrepetible del seu esport.
Conegut amb el sobrenom de ‘Mà Santa’, va ser una peça clau en alguns dels grans èxits del bàsquet brasiler, com l’or als Jocs Panamericans d’Indianàpolis de 1987, en què el Brasil va superar els Estats Units a la final, i el bronze al Mundial de Filipines de 1978.
Tot i que va desenvolupar bona part de la seva carrera al Brasil, en clubs com el Palmeiras i el Flamengo, també va jugar a Europa. Va passar pel Juvecaserta italià entre el 1982 i el 1990 i pel Fórum Valladolid entre el 1993 i el 1995. En les seves dues temporades a Espanya es va convertir en el màxim anotador de l’ACB.
L’any 2013 va ser incorporat al Saló de la Fama del Bàsquet als Estats Units, un reconeixement reservat a les grans llegendes d’aquest esport.
