El Sant Julià de Ramis goleja el Lloret (9-3) i certifica l'ascens a Divisió d'Honor de futbol sala
L'equip entrenat per Adán Osuna, que només ha perdut dos partits, s'assegura pujar de categoria quan encara falten quatre jornades perquè s'acabi la Lliga
El Sant Julià de Ramis és nou equip de Divisió d'Honor, la cinquena categoria estatal de futbol sala. Hi torna només un any després de certificar el seu descens, i ho ha fet per la porta gran, amb una golejada al Lloret (9-3) que el permet lligar l'ascens de manera matemàtica quan encara falten quatre jornades perquè s'acabi la lliga. Davant la seva pròpia afició, que ha omplert les graderies del pavelló municipal, el conjunt verd-i-negre no ha donat cap opció al seu rival i l'ha superat per la via ràpida: 4-0 a la primera part, marcant cinc gols més al segon temps. Amb aquest resultat, el Sant Julià de Ramis suma 57 punts de 63 possibles (només ha perdut contra Tordera i Vilafant), amb una distància inassumible per als seus rivals directes, pel que el salt de divisió és tota una realitat. I no només això, sinó que també s'ha assegurat el títol de Lliga perquè el Caldes de Malavella, l'únic que podia avui impedir aquesta fita, ha perdut al camp de l'Hostalriquenc (7-6).
Adán Osuna, entrenador del conjunt gironí, dona molt valor a aquest ascens, sobretot després de les dificultats que l'equip ha hagut de patir aquestes últimes temporades degut a la pèrdua de jugadors. "A vegades el més important és fer un pas enrere abans de fer un gran salt cap endavant. En aquests darrers anys ens ha faltat una mica de sentiment de pertinença i hi ha hagut gent que no s'ha sentit com a casa ni ha cregut en el projecte. Hi havia massa pressa i és evident que l'èxit mai és immediat. Els projectes, si es vol arribar a bon port, s'han de treballar, lluitar-los i anar picant pedra dia a dia. Quan es penca de valent des de baix, des de la base, tard o d'hora els resultats arriben i això és el que ens ha passat". Explica que "tenim una gran plantilla al sènior, però no només això, sinó que el club està de moda i té molt bona salut". D'aquest any, destaca que "al principi ens vam centrar en unir totes les peces, perquè veníem d'unes temporades molt complicades. Amb la resta dels membres del cos tècnic (Toni Serrano i Leandro Losino) hem fet una gran feina per anar de menys a més". Ara, amb l'ascens a la butxaca, pronostica que "tenim un llarg camí per recórrer, perquè l'equip és jove, amb molta projecció i el nostre objectiu és mantenir-nos a Divisió d'Honor. Tenim il·lusió per fer-ho i considero que el nostre futur és molt prometedor".
