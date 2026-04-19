Atriki, per partida doble, Ramon i Arimany brillen en la 25a Cursa Esports Parra
Més de set-centes corredores i corredors participen el quart de segle de la 10km de Girona
Ismael Atriki, brillant per partida doble en les proves de 5 i 10 quilòmetres, Barbara Ramon i Maria Arimany s’han endut la victòria en la 25a Cursa Esports Parra. El quart de segle de la 10km de Girona ha reunit més de 700 corredors i corredores en un recorregut pel centre de la ciutat aquest matí.
Atriki ha sigut l’estrella de la jornada fent el millor temps tant en la cursa de 10 quilòmetres (30:00 minuts) com en la dels 5 (14:22). En la categoria reina ha batut Omar Eliad (Team P.I.J.O.), que ha aturat el cronòmetre als 31:43 i Pau Castellvell (Club Natació Banyoles), que ho ha fet als 32:06; i en la distància més curta s’ha imposat a Brian Canty (Club Natació Banyoles, 15:29) i Bilal Bouchaira (15:33), que han protagonitzat una bonica lluita per la segona plaça.
Barbara Ramon (Lea La Blanca) ha sigut la més ràpida en la 10km de Girona de categoria femenina amb una marca de 36:47, mig minut més ràpida que Kitja Valtere (La Sansi), que ha completat el recorregut en 37:19, i cinquanta segons davant Anna Plana (Top4Running), que ho ha fet en 37:38. Maria Arimany (Les nenes trail) ha vençut en els 5 quilòmetres acabant en 18:32 en un final molt ajustat amb Ana Belén Garcia (Fisiogranollers), segona amb 18:40, i Esther Cruz (Sedentaris), tercera amb 18:44.
La prova tenia un premi econòmic a gastar en material esportiu de 150 euros pels primers classificats, 120 pels segons, i 90 pels tercers en totes dues categories.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona