El CTT C.E.R. L’Escala cau de la Superdivisió
El descens dels escalencs es consuma amb les derrotes contra Burgos i Borges aquesta doble jornada després d'un curs complicat a la màxima categoria
El CTT C.E.R. L’Escala competirà el curs vinent a Divisió d’honor després de consumar-se avui el seu descens de la Superdivisió, primera categoria del tenis taula estatal. Els escalencs han competit com han pogut en un curs molt complicat marcat, d’una banda, pel procés de recuperació del jugador de casa Iker González, pel camí de tornar a la millor versió després de no poder començar la temporada per episodis d’ansietat i estrès, i, de l’altra, per la situació econòmica del club. Tot plegat s’ha consumat en la pèrdua de categoria acabada la doble jornada disputada entre divendres i avui.
L’equip va perdre per 4-2 en la visita al Burgos, resultat marcat per les dues derrotes de Jeet Chandra, que va patir un sotrac en la bona ratxa personal de cinc victòries en sis partits. Iker González i Xavier Peral van apuntar-se els triomfs escalencs. González, de fet, va estar a punt de sumar-ne un tercer en l’enfrontament amb el txec Belik, que va guanyar-lo 11-9. Aquest matí s’ha confirmat el descens del CTT C.E.R. L’Escala amb el 4-1 a Borges, on Chandra sí que ha sumat amb la victòria davant l’hongarès Majoros, però ha sigut superat per Joan Masip, que també ha vençut Iker González. Peral tampoc ha pogut sorprendre l’excampió estatal Marc Duran.
Tot plegat confirma el descens del CTT C.E.R. L’Escala en una temporada molt dura pel club, que igualment valora positivament la millora de Peral, que ha hagut de jugar més partits dels previstos apujant notablement el nivell a mesura que avançava el curs, i la progressiva recuperació de González, al voltant de qui es confeccionarà l’equip a Divisió d’honor amb l’objectiu de recuperar la màxima categoria.
