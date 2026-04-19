En Directe: Saragossa-Spar Girona i Bàsquet Girona-València
Segueix en directe la narració dels dos enfrontaments a Diari de Girona
L'Spar Girona, contra les cordes. Falten 3:49 pel final del partit i perd l'Uni per 64-57.
A Fontajau, antiesportiva de Taylor a Livingston, que converteix els dos tirs lliures i en l'acció següent anota de dos (33-31) a 5 minuts pel descans
A Fontajau, Geben i Taylor també s'hi afegeixen de tres! 25-29
A Fontajau, mentrestant, festival de triples per obrir el segon quart: Costello i Thompson pel València, Livingston pel Girona (22-26).
Comença el darrer quart amb un bàsquet de Pendande (57-50).
A Saragossa, final del tercer quart. L'Uni, contra les cordes: perd per 57-48 davant un rival més intens, que està trobant petroli en atac i defensa molt bé.
Tripleeee sobre la botzina a Fontajau per tancar el primer quart! Hildreth posa el 19-20 en la darrera jugada, amb només 1,7 segons en joc.Els gironins han començat patint pel rebot davant la falta de pivots però estan plantant cara al València.
A Saragossa, pateix l'Spar Girona. Moment delicat per a l'equip, que perd per 53-46 quan falten gairebé 3 minuts perquè es tanqui el tercer quart.
Triple de Hughes!!! Empata el Girona a 16 a 2.36 pel final del primer quart. Gran entrada a Fontajau, amb prop de 5.500 espectadors per veure el segon classificat de l'Eurolliga i de la lliga ACB.
També a Fontajau: 3+1 pel València després d'una falta de Brunot (10-16)
