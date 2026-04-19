L’Spar busca el bronze europeu contra el Saragossa
Les gironines s’enfronten a les amfitriones amb l’objectiu de tancar una Eurolliga històrica
Coulibaly i Jocyte entren en el millor segon i tercer equip del campionat
L’Spar Girona, després de fer història arribant a les semifinals, té avui l’oportunitat d’arrodonir un campionat europeu brillant amb el partit pel tercer lloc davant el Casademont Saragossa (17:00 h). El conjunt gironí arriba a la cita després d’haver competit amb molt de mèrit contra el Fenerbahçe, les grans favorites al títol, deixant molt bones sensacions, amb els problemes físics amb el qual arribava, malgrat no poder accedir a la final.
La capitana, Ainhoa López, va explicar l’estat de l’equip després de l’esforç de les últimes hores, deixant clar que estan «recuperant energies perquè tenim força desgast. Més amb la plantilla que som, que hem d’anar superant adversitats». López també va valorar la feina feta a durant aquesta final six explicant que està «molt contenta de l’equip, de l’esforç que es va fer contra el Fenerbahçe, es va intentar, vam plantar cara i es va competir».
De cara al partit d’avui, la capitana va remarcar la motivació del grup per tirar endavant el partit: «tenim molta il·lusió pel partit, perquè és una lluita per medalla, per aquest tercer lloc, i anirem a totes». Va advertir del context del duel deixant clar que «en estar a Saragossa, el partit serà hostil perquè tenen molta afició. Esperem un partit molt exigent en aquest sentit», i va afegir que la pressió pot ser un factor clau, ja que «a vegades també juga com a motivació, i esperem un bon Saragossa, com tota la temporada».
Les rivals arriben després de caure a semifinals davant el Galatasaray (63-56), però demostrant que ha estat un dels equips més sòlids del curs, sent líders de la Lliga Femenina Endesa. A més, els precedents d’aquesta temporada són favorables a les aragoneses, amb dues victòries ajustades davant les gironines (77-72 a Saragossa i 78-81 a Fontajau), fet que afegeix encara més dificultat al repte d’avui.
Tot i això, les jugadores de Roberto Íñiguez buscaran a capgirar la dinàmica d’enguany davant les aragoneses en un duel clau per acabar d’arrodonir la gran participació de l’equip a l’Eurolliga.
Premis individuals
L’Eurolliga va donar ahir els premis individuals de la competició i l’Spar Girona va tenir presència amb dues jugadores premiades. Coulibaly va ser inclosa en el segon millor cinc de l’Eurolliga, mentre que Jocyte va ser escollida en el tercer millor cinc, fet que confirma el bon nivell de tot l’equip al llarg de tot el campionat.
