Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

L'Olot rasca un punt vital contra el Barça Atlètic

Martí Soler salva un empat clau en la lluita per la permanència després d’encaixar un penal

Martí Soler i Brian Fariñas, els golejadors del matx. / UE Olot

Lluc Perich Pérez

Olot/ Girona

L’Olot va sumar un punt que pot significar la salvació davant tot un Barça Atlètic que s’havia avançat al Municipal. Martí Soler va pescar una pilota morta a l’àrea petita per a fer un gol d’orgull que manté els arguments dels garrotxins per a seguir sent equip de Segona Federació, i això que els blaugranes s’havien avançat amb un penal d'Ayala que Brian Fariñas va transformar abans del quart d’hora de joc.

El gol, és clar, va ser un cop dur per l’Olot, però amb més d’un miler i mig de persones omplint el Municipal no hi havia excuses. I els de Roger Vidal no van abaixar el cap. Soler i Salvans van ser els primers a amenaçar la porteria de Kochen i abans del descans encara les tindrien Enri, a qui Arumí va trobar sol dins l’àrea, i Marc Mas. Els garrotxins incomodaven un filial amb molta qualitat i fins i tot van reclamar penal sobre Albert López en la represa. Calia seguir, i la resistència va trobar premi quan Martí Soler va caçar una bola que havia quedat solta a l’àrea petita per a aconseguir un punt molt necessari. L’equip té un coixí de dos punts amb la promoció de descens i tres amb el descens directe.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents