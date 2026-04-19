L'Spar Girona tanca una històrica participació a l'Eurolliga amb una derrota contra el Saragossa (66-63)
Quart lloc final de l'equip, que gaudeix de fins a tres oportunitats de forçar la pròrroga en l'última jugada però els triples de Jocyte, Bibby i Quevedo no acaben entrant
Què hagués passat si algun dels triples que, a la desesperada, Jocyte, Bibby i Quevedo han intentat en l'última possessió del partit? Segurament, el frec a frec entre el Casademont Saragossa i l'Spar Girona, un partit que ha estat un veritable estira-i-arronsa, hauria acabat a la pròrroga. Però parlar en condicional és jugar ara al joc dels disbarats: no té cap sentit buscar en futur que mai arribarà. El present explica que l'Uni, malgrat perdre avui, ha estat capaç de posar el punt i final a una participació història a l'Eurolliga. És el quart millor equip del continent i aquest privilegi, almenys fins a la propera temporada, ja ningú li podrà pispar. La tarda d'avui serà agredolça, això ningú ho podrà negar, però les gironines han venut molt cara la seva pell. Una vegada i una altra han lluitat contra un Saragossa que ha provat d'escapar-se en infinitat d'ocasions. Liderat per Leite (20 punts) i Hempe (14), una i altra vegada les de Cantero han obert forat. Però alla sempre ha aparegut l'Uni. Amb una Bibby letal (17) i les embranzides de Holm (14), la reacció ha estat una constant i fins al darrer alè ha pogut dir la seva. Però la pilota no ha volgut entrar.
Fins al descans, hi ha hagut moments delicats. Instants en què tot plegat s'ha girat en contra i els símtpomes no convidaven a l'optimisme. Però cap d'aquestes situacions han estat, ni de bon tros, definitives. És cert que quan Leite i Fingall s'han atipat a fer triples de manera consecutiva, el parcial d'11-0 en contra ha dibuixat un màxim desavantatge amb el 17-9 que ha llançat per terra un inici equilibrat i prou seriós per part de les gironines. Però si Saragossa vivia del triple, l'Uni ho feia dels tirs lliures; ha estat el recurs, aprofitat per Ainhoa i Holm, que ha permès salvar aquest primer revés (17-15). N'hi ha hagut més, aquesta vegada amb Oma com a principal protagonista. La seva defensa ferotge sobre Jocyte i alguns punts seguits han permès enlairar-se de nou les aragoneses, molt més intenses i contundents. Ingredients suficients per col·locar el 30-23, de nou una petita escletxa que obligava a reaccionar. Li estava costant a l'Spar Girona trobar solucions al parquet: orfe encara des del triple, el rebot ofensiu era una assignatura pendent i Coulibaly estava tan ben defensada que no hi havia manera d'explotar aquest recurs. Però, com ha passat abans, l'equip ha trobat una escletxa per on ha passat de nou la llum. També a còpia de tirs lliures (n'ha llançat 14 en els primers dos quarts), però aquesta vegada, per fi, trobant fortuna des de la llarga distància. Bibby ha clavat un triple per ajustar-ho tot de nou (30-28), mentre que Carolina Guerrero n'ha anotat dos des de casa per capgirar el resultat i enviar les gironines al descans amb avantatge (34-36).
La tònica s'ha anat repetint a mesura que avançaven els minuts. I jugar amb foc és perillós. Tant, que et pots acabar cremant. Li ha passat a l'Uni, que ha aparegut i desaparegut com qui encén i apaga un interruptor. Fins aleshores, sempre que rebia un cop, s'aixecava i s'hi tornava. Ha passat només tornar dels vestidors: parcial dolorós de 8-0 rubricat amb un triple de Hempe, i reacció immediata, amb els primers punts de Coulibaly i un triple de Bibby que ha igualat de nou el marcador (44-44). L'enèsima reacció. Però no sempre surt cara. La següent plantofada ha fet més mal. Un nou parcial en contra, aquesta vegada de 6-0. Íñiguez ha demanat temps mort i, malgrat l'escridassada a les seves jugadores, no ha estat capaç de trobar la tecla. Hempe ha continuat fent mal en atac, com també les excursions de Leite, mentre la defensa d'Oma desactivada Jocyte. S'ha arribat al màxim desavantatge (55-46) i Ííguez ha acabat rebent una tècnica just abans que s'acabés el període.
Entre Pendande, Holm i un 2+1 de Bibby han revifat l'Spar Girona (59-55), que quan ho tenia tot de cares per allargar la inèrcia positiva s'ha embolicat: a l'infinitat de triples que no entraven s'hi han sumat excursions sense sentit i cistelles teòricament fàcils que no han volgut entrar. Però, el que són les coses. S'ha repetit la història, una vegada més. La d'un equip que mai s'ha rendit, que ha despertat de nou i que ha estat capaç, malgrat el 65-57 en contra, d'arribar amb vida al darrer sospir. Els triples, aquells que s'han escapolit una i una altra vegada, han volgut entrar en el moment oportú: Bibby n'ha endollat dos de consecutius i ha col·locat el 65-63. En l'atac posterior de les gironines, Jocyte ha fallat una safata claríssima i just després, Leite ha anotat un tir lliure. 66-63, pocs segons per jugar-se i Íñiguez que ha tret la pissarra. En la darrera opció, l'Uni ha intentat forçar la pròrroga i ha tingut fins a tres oportunitats seguides d'aconseguir-ho. Però, aquesta vegada, no hi ha hagut manera. No han volgut entrar els triples de Jocyte, Bibby i Quevedo, aquest últim sobre la botzina. Un final dolorós, que no evita una trajectòria increïble de l'equip a l'Eurolliga. Derrota, sí, però un històric quart lloc continental a la butxaca.
