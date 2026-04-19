Moncho: “No estic feliç al 100% perquè hem perdut, però ho estic al 99,9% perquè l’equip ha estat fantàstic”
El tècnic del Bàsquet Girona felicita els seus jugadors per l’esforç i atribueix la derrota als rebots ofensius del València
Gerard Ullastre
Moncho Fernández s’ha mostrat orgullós del seu equip després de la derrota a Fontajau davant el València (81-84). “No estic feliç al 100% perquè hem perdut, però ho estic al 99,9% perquè l’equip ha estat fantàstic”, ha assegurat el tècnic gallec, que ha apuntat que “un entrenador ha de ser coherent amb el seu discurs” i que, per tant, havia de felicitar els seus jugadors, els quals “han fet una feina increïble” i agrair-los l’esforç i la lluita.
L’entrenador del Bàsquet Girona ha assenyalat els rebots com l’estadística que ha decidit el partit. “El València és el millor equip d’Europa en el rebot ofensiu, i ens ha fet molt de mal”. Els gironins, a més, comptaven amb baixes a les zones interiors, fet que ha accentuat la diferència en el rebot. Els del País Valencià n’han capturat 16 més que els de Moncho. Respecte a la manca d’efectius, el tècnic gallec ha afirmat que quan disposi de tota la plantilla, el Girona competirà millor, però que, de moment, anímicament, “és complicat fer-ho millor”. En aquest sentit, Moncho ha volgut lloar la feina dels seus jugadors: “Quan parlem d’ànima, esperit i força de grup, el nostre equip és la hòstia. Som gent amb molt de compromís i ho donem tot pel grup”.
Finalment, el tècnic del Bàsquet Girona reconegut la gran feina de l’Spar Girona a la Final 4. “Són un superequip. Les haig de felicitar i donar-li el nostre caliu i suport a tota la feina que han fet, i espero que al proper partit a casa la gent els doni el reconeixement que es mereixen”.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això