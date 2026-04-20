L'Spar Girona inscriu Laura Cornelius a la Federació
La base holandesa torna a Fontajau per ampliar la rotació d'un equip afectat per lesions i problemes físics
Laura Cornelius ja està inscrita per l'Spar Girona a la Federació Espanyola (FEB) i, a falta que el club faci oficial el fitxatge, tampoc seria descartable que pogués debutar dimecres contra el Jairis o dissabte a la pista de l'IDK en la darrera jornada de la fase regular. Tal i com ha avançat aquest diari, l'Uni s'ha mogut en el mercat per intentar donar més recursos a Roberto Íñiguez davant del darrer repte de la temporada: els play-off pel títol de la Lliga Endesa. I la base/escorta neerlandesa, amb passat a Fontajau, hi encaixa a la perfecció.
Acabada la participació a la Final Six de l'Eurolliga, on l'equip gironí s'hi va presentar sense Canella ni Carter, ni tampoc Merceron, que no estava inscrita, ara l'Spar es prepara per competir pel títol. Té assegurada la segona posició de la lliga i, per tant, les dues jornades que li queden són intranscendents, amb la qual cosa, això donarà un respir a les jugadores. I més si arriba Cornelius, que coneix perfectament la competició després d'haver jugat al Gernika, l'IDK, l'Uni i el Perfumerías Avenida. Aquest curs ha estat a Itàlia, on a finals de març va caure contra l'Schio en els play-off amb el seu equip, el Broni.
A Girona hi va jugar la meitat de la temporada 2022/23, amb Bernat Canut d'entrenador, i compartint posició de base amb Laia Flores. Al gener de 2023, però, se'n va anar al Mersin turc, que precisament dirigia Roberto Íñiguez. El Mersin va pagar traspàs per la jugadora. L'interés per Laura Cornelius, internacional pels Països Baixos, ja ve de fa dies i ara s'ha acabat de concretar. La FEB ja la inclou en la plantilla de l'Spar Girona, tot i que encara no li atorga dorsal. El club hauria de fer oficial aquesta incorporació en les properes hores.
