Mikhailov (Bisbal) reforça els entrenaments del Bàsquet Girona
El pivot ja es va exercitar la setmana passada a les ordres de Moncho, dissabte va tancar el curs de 2a FEB a Eivissa amb el seu equip, i aquesta torna a Fontajau
El pivot del SolGironès Bisbal Mikhail Mikhailov va reforçar la setmana passada, i seguirà fent-ho aquesta, els entrenaments del Bàsquet Girona. Davant l’absència de jugadors interiors per les lesions de Juan Fernández i Nikola Maric, el club es va moure d’urgència i va pactar amb el Bisbal, de Segona FEB, poder disposar del jugador espanyol, d’origen rus, fill de l’exinternacional rus del mateix nom. Es va formar al Reial Madrid i a l’Estudiantes i aquesta temporada ha sigut una de les peces més destacades de l’equip d’Èric Surís. Al Bisbal hi va arribar l’estiu passat procedent de la Universitat de Califòrnia Irvine de la NCAA 2.
El Girona va haver d’afrontar el partit de diumenge contra el València sense pivots. Martinas Geben era l’únic interior pur. El club havia anunciat hores abans que Maric serà baixa durant tres o quatre setmanes per un síndrome subacromial a l’espatlla. Ja feia dies que hi arrossegava molèsties però les havia anat trampejant per ajudar l’equip en els partits. Ara, però, s’ha hagut d’aturar. Fernández, per la seva banda, porta mesos fora de combat, primer per una fascitis plantar, i tot seguit per un problema al genoll esquerre. El Bàsquet Girona va anunciar dissabte que aquesta setmana està previst reincorporar-lo als entrenaments.
Només per entrenar
De moment només està previst que Mikhailov reforci els entrenaments. De fet, tot i exercitar-se a les ordres de Moncho Fernández tota la setmana passada, el pivot va ser dissabte a Sant Antoni d’Eivissa per tancar la temporada del Bisbal, que ja havia certificat la permanència un parell de jornades enrere. En el seu últim partit va acreditar nou punts i vuit rebots en 27 minuts en joc. Els seus números de la temporada apunten una mitjana de 16,9 punts, 10,3 rebots i 22 de valoració en 25 aparicions.
Moncho Fernández ja s’ha vist obligat a mirar aquest curs a l’equip U22 (diumenge Brunot va tornar a tenir minuts i Enric Sanmartín era a la convocatòria), però a més a més, trobava a faltar un pivot que ajudés a millorar els entrenaments. I aquest va ser Mikhailov, que ja ha acabat la temporada amb l’equip gironí. Precisament diumenge va ser a Fontajau presenciant el festival de triples en que es va convertir el Girona-València (81-84).
Mikhailov té 24 anys i s’haurà de veure quin futur li espera a partir d’ara. De moment tornarà a posar-se a les ordres de Moncho als entrenaments del Bàsquet Girona, a l’espera de saber si a la Bisbal hi compten o ha de buscar-se la vida en un altre club.
Subscriu-te per seguir llegint
