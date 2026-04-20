Pellegrini: «La garrotada a l'Europa League va ser grossa»
Pellegrini reconeix que el seu equip està «afectat anímicament» després de l’eliminació a l’Europa League i mostra «preocupació de millora perquè els resultats no es donen»
EFE
L’entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, va apel·lar a «la valentia» i a «la humilitat» per superar «la garrotada» patida per l’equip després de caure eliminat a l’Europa League contra el Braga portuguès a la Cartuja i centrar-se en els tres punts aquest dimarts contra el Girona a Montilivi per amarrar l’objectiu europeu per a la pròxima campanya.
Al Betis li queda l’únic objectiu de la classificació europea per a la pròxima temporada i, per això, comença una recta final de set partits classificat en cinquena posició amb 46 punts, seguit molt de prop pel Celta amb 44 i la Reial Societat amb 42 (tots dos juguen dimecres).
Pellegrini va assenyalar que l’equip està «afectat anímicament» després de «la garrotada molt grossa» patida contra el Braga i que ara queda LaLiga i el duel davant el Girona, que va qualificar de «molt difícil» i que afronta amb la «preocupació de millora perquè els resultats no s’estan donant».
El xilè va considerar que «en una lliga molt igualada», el seu equip va cinquè i amb els ànims d’aferrar-se a l’objectiu fins a final de temporada i superar el partit de dijous passat, en el qual va reconèixer que no van tenir «capacitat de reaccionar» després de la remuntada dels lusitans i que els va faltar «fortalesa anímica».
Va recordar que «mai» han deixat de costat LaLiga i que això els permet estar en la lluita per Europa i va apel·lar a «intentar sumar com més aviat millor a través de la unió, el convenciment i el rendiment individual» mantingut durant els noranta minuts.
Pellegrini va informar de l’esquinç de turmell de Diego Llorente que l’impedirà jugar a Girona, on sí seguirà comptant amb Isco Alarcón, qui ja va ser a la banqueta contra el Braga, i l’argentí Giovani Lo Celso, qui ja va disposar de minuts en l’anterior compromís de Lliga davant Osasuna.
Es va referir també a la seva continuïtat al Betis, amb qui té contracte fins al juny de 2027, i va dir que «el menys important» en aquests moments és el seu futur, que «no és primordial ni té cap importància».
