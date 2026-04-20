Pista Solidària Endesa activa el matchfunding per impulsar cinc projectes socials vinculats al bàsquet
La iniciativa permetrà a cada projecte recaptar fins a 10.000 euros per impulsar propostes que promouen la inclusió, la igualtat i el desenvolupament personal mitjançant l'esport
Pista Solidària Endesa fa un nou pas en la seva edició actual amb l'arrencada de la fase de matchfunding, una etapa clau per convertir el suport social en finançament real. Des del 14 d'abril passat i durant les tres setmanes següents, els cinc projectes guanyadors podran recaptar fons amb l'impuls directe d'Endesa
Tothom que vulgui saber més coses de les iniciatives i recolzar-ne alguna amb alguna donació ho pot fer visitant la web de Pista Solidària Endesa.
La iniciativa, que es consolida com una plataforma de referència en l'àmbit de l'esport amb impacte social, permetrà que cada projecte pugui assolir fins a 10.000 euros de finançament gràcies a aquest sistema. Així mateix, Endesa s'ha compromès a duplicar els primers 2.500 euros recaptats per cada iniciativa, amb l'objectiu d'incentivar la mobilització de la comunitat al voltant del bàsquet.
Impulsar el bàsquet amb impacte social
L'objectiu no és només econòmic. Pista Solidària Endesa busca implicar la comunitat “Basket Lover” en projectes que utilitzen el bàsquet com a eina de transformació social, generant un vincle directe entre aficionats, entitats i causes amb impacte real.
El model de matchfunding situa les persones al centre de l'acció. Durant aquesta fase, els padrins dels projectes guanyadors hauran d'activar les seves comunitats per aconseguir el màxim nombre d'aportacions possible. A canvi, els donants podran accedir a recompenses individuals i exclusives, accedint a experiències i marxandatge únic i personalitzat, gràcies a la col·laboració amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i l'Associació de Clubs de Bàsquet (acb).
Cinc projectes que transformen comunitats
Després d'una convocatòria en què van participar centenars d'iniciatives, la comunitat ha seleccionat cinc projectes que destaquen per la capacitat de generar impacte social a través del bàsquet. Aquests són els cinc guanyadors de Pista Solidària Endesa:
Llüisos de Gràcia – “Volem jugar a casa”
Aquest projecte cerca reformar i ampliar una pista històrica que actualment presenta un estat obsolet, garantint així la continuïtat d'entrenaments i centenars de partits anuals. També hi participen equips amb discapacitats intel·lectuals i aposta per la sostenibilitat mitjançant la instal·lació d'una coberta verda amb plaques fotovoltaiques, reforçant el seu impacte positiu a l'entorn del barri.
Hoops Outside – “Florint”
Una proposta que combina esport i art per transformar una pista en un espai de cohesió social. A través d’una intervenció artística liderada per l’artista sevillana Mariela, el projecte utilitza el simbolisme de les flors per representar creixement col·lectiu i resiliència. A més, incorpora un procés documental participatiu que recull la història del barri i la implicació dels veïns.
Fundació Gran Canària – “Projecte Carmen”
És una iniciativa centrada en dones amb càncer de mama que utilitza el bàsquet com a eina terapèutica. A través d'entrenaments adaptats, el projecte fomenta l'activitat física, el benestar emocional i la creació de xarxes de suport entre les participants i genera un espai segur d'acompanyament.
Movistar Estudiants – “Escola Inclusiva”
L'any 2022 Movistar Estudiantes, en col·laboració amb l'Associació Una Mirada en Marte, va iniciar una escola de bàsquet inclusiva promovent la integració de joves amb capacitats diferents a través de l'esport. Des de la seva creació, ha aconseguit consolidar un espai on es treballen habilitats psicomotrius, socials i d'autonomia personal, afavorint la inclusió real a través de l'esport.
Fundació Breogán – Projecte Ícar
És un programa adreçat a joves en situació de vulnerabilitat social que utilitza el bàsquet com a eina educativa i d'acompanyament. A través d'entrenaments setmanals, es fomenten valors com la igualtat d'oportunitats, la inclusió i el desenvolupament personal i contribueixen a reduir la bretxa social.
Patrocini amb propòsit
El compromís d’Endesa amb el bàsquet forma part d’una estratègia més àmplia basada en el patrocini amb propòsit. Aquest enfocament cerca aprofitar el potencial de l'esport com a motor de canvi social, promovent valors com la inclusió, el treball en equip o la igualtat d’oportunitats. Pista Solidària Endesa és un exemple d'aquesta visió, en combinar suport econòmic, acompanyament professional i la implicació directa de la comunitat.
Durant les properes setmanes, la participació dels ciutadans serà clau perquè aquestes iniciatives puguin créixer i multiplicar-ne l'impacte. Les donacions, a més de contribuir a causes socials, permeten als participants formar part activa d’un moviment que utilitza l’esport com a eina de transformació. El model de Pista Solidària Endesa també garanteix un entorn segur i transparent en la gestió de pagaments, gràcies a la col·laboració amb plataformes especialitzades que asseguren el tractament correcte de les transaccions i la protecció dels col·laboradors.
Els que vulguin conèixer les bases de la convocatòria i el procés de participació poden fer-ho fer a www.canchasolidaria.com.
