L'Spar Girona s'interessa pel retorn de la base Cornelius a Fontajau

L'Uni Girona busca reforçar-se per als play-off de la Lliga Femenina amb el possible retorn de Laura Cornelius que ja no té compromisos amb l'equip italià Broni.

Laura Cornelius. / Juan Pelegrín

Jordi Roura

La base holandesa Laura Cornelius podria tornar en breu a Fontajau, per disputar amb l’equip de Roberto Íñiguez l’últim tram de la temporada. S’ha acabat la participació a l’Eurolliga amb una quarta posició històrica, però encara queda un darrer repte, els play-off de la Lliga Femenina. L’Uni vol areribar-hi de la millor manera possible, i davant les baixes que arrossega l’equip (aquests dies a Saragossa, Canella i Carter), i els problemes físics de diverses jugadores, el club s’ha interessat per Cornelius, que ja ha acabat la seva presència a Itàlia, al Broni, eliminat a quarts de final dels play-off per l’Schio.

Cornelius, que també pot jugar d’escorta, té 30 anys, medeix 1,74 i és internacional amb els Països Baixos. El seu darrer partit amb el Broni va ser el 29 de març, aportant 11 punts en la segona derrota contra l’Schio als play-off (54-73) que les deixava eliminades. La jugadora coneix bé la Lliga Femenina, després d’haver jugat al Gernika, l’IDK, l’Spar Girona i el Perfumerías Avenida.

A Fontajau hi va arribar l’estiu de 2022, procedent de Sant Sebastià, però no va acabar-hi la temporada. El gener de 2023 el club gironí la va traspassar al Mersin, que entrenava precisament Roberto Íñiguez. A Girona, en l’equip de Bernat Canut, va compartir posició de base amb Laia Flores.

