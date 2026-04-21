Íñiguez: «Cal reconstruir l'equip; aquests dos partits són per preparar el play-off»
Amb el segon lloc garantit i després del desgast de l’Eurolliga, Íñiguez revela que farà rotacions demà contra el Jairis i dissabte davant l’IdK
Cornelius s’estrenarà i el tècnic demana "comprensió" a l'afició pels canvis que farà
La Lliga Femenina Endesa torna a alçar el teló aquest vespre a Fontajau després d’uns dies màgics, de somni, en què l’atenció ha estat posada a la Final A6 de l’Eurolliga a Saragossa. Un cap de setmana per a la història en què l’Spar Girona va acabar en la quarta posició final. És a dir, Fontajau veurà demà, i tota la temporada entrant, el quart millor equip d’Europa. Paraules majors. L’etiqueta fa patxoca, és clar que sí, tanmateix, per si sola no guanya partits. I demà n’hi ha un contra el Jairis (20:00) de ben estrany. Amb la segona posició al sarró matemàticament, l’Uni no -el Jairis sí, ser quart- s’hi juga res classificatòriament. És per això que després del bati de tres partits d’allò més exigents en sis dies a Saragossa que han dut les jugadores al límit, tant demà com dissabte contra l’IDK, l’objectiu, més que guanyar, és «preparar el play-off». Així ho reconeixia ahir Roberto Íñiguez, que demanava «comprensió» a l’afició si veuen «coses noves i rotacions diferents». «Cal reconstruir l’equip físicament, mentalment i emocionalment. Hi farem entrar Cornelius i Merceron i repartirem minuts en funció de com estigui cadascuna. Alguna potser ni juga. És un tema de salut i compensacions», exposava. Tanmateix, el tècnic basc assegura que l’Uni «respectarà la competició» perquè «vindrà públic» i hi ha «coses en joc». Una de les que jugarà serà Laura Cornelius, el darrer fitxatge. Ho farà però, gestionant la càrrega de minuts perquè ve de tres setmanes aturada després de deixar la lliga italiana.
El rival de l’Uni als play-off que comencen dijous que ve es definirà aquest cap de setmana entre Estepona, Lugo i Leganés. Si l’Spar es planta a semifinals i el Saragossa arriba a la final, el conjunt gironí tindria garantit jugar la prèvia de l’Eurolliga. En aquest sentit, Íñiguez va voler agrair «de tot cor» el suport i comportament de l’afició desplaçada a Saragossa durant la final A Sis. Ho va fer alhora que feia una declaració d’amor al club malgrat no voler parlar de renovació. «Torno de Saragossa molt content del lloc on pertanyo. El sentiment de pertinença cada cop és més alt i estic molt orgullós d’on sóc i de per a què hi sóc. En aquest sentit, qüestiona sobre si ser les quartes d’Europa fa entrar l’Spar en una nova dimensió, Íñiguez hi reflexionava. «Quan entres a una Final A4, evidentment hi vols tornar. Sempre dic que tornar-hi encara és més difícil. Quan es menja caviar i s’hi acostuma, és complicat tornar a la truita de patates. Ho itentarem, això sí, des la filosofia de la humilitat».
De futur, no toca parlar-ne. «Tinc ganes del repte del play-off. És la meva feina i estic centrat en això. He tornat molt content de Saragossa i estic molt feliç on sóc. Ara valoro molt aquestes. Ja hi haurà temps de parlar-ne i de tancar-ho o no. També em faig gran i potser necessito un descans, ja veurem», deia.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre