El SolGironès Bisbal Bàsquet vol renovar Èric Surís
El club hi compta pel tercer any a Segona FEB després d'haver assegurat la permanència aquest curs
Samba Kane i David Efambe seran baixa la propera campanya
La renovació d’Èric Surís és el gran objectiu que persegueix el SolGironès Bisbal Bàsquet, un cop tancada la seva segona temporada a la Segona FEB. Assolit l’èxit de la permanència tres jornades abans d’acabar el campionat, el club està molt satisfet amb la feina de l’entrenador gironí i li oferirà continuar liderant el projecte des de la banqueta. No serà fàcil perquè aquest mateix any Surís ja va tenir tres propostes sobre la taula (totes de la Lliga Femenina) per anar-se’n, però el tècnic no les va acceptar perquè, com admetia fa unes setmanes en aquest diari, «no podia saltar del barco» sense haver segellat la salvació.
Surís va arribar al Bisbal, per sorpresa, l’estiu passat. Ho va fer, a més, quan encara no se sabia si l’equip competiria a Tercera o a Segona FEB, pendent d’una permuta de places amb el Prat, que es va acabar fent dies més tard. Inicialment l’equip gironí havia perdut la categoria en el play-out contra el Clavijo, però va aconseguir mantenir-la als despatxos.
El fitxatge d’Èric Surís va ser d’impacte perquè és un preparador de prestigi contrastat, sobretot, els darrers anys, en bàsquet femení. Va dirigir l’Spar Girona, amb qui va guanyar la segona lliga del club, el 2019, però també ha estat a la banqueta del Jairis i del Nadejda Orenburg, en una estada més breu. L’oferta del Bisbal li va encaixar per poder treballar a casa, amb la família al costat, i tornar al bàsquet masculí, on abans d’arribar a Fontajau havia dirigit el Salt a l’antiga Lliga EBA.
Planificació de futur
El SolGironès Bisbal tot just va acabar la temporada dissabte passat amb una derrota intranscendent a Sant Antoni d’Eivissa. Ara vindran uns dies de descans i desconnexió però als despatxos el club ja ha començat a planificar el curs que ve. El primer gran objectiu és mantenir Èric Surís i, si s’aconsegueix, construir al seu costat la propera plantilla.
No serà fàcil perquè probablement l’entrenador rebrà ofertes, però des del club no descarten cap escenari. Tampoc Surís, que ja va dir fa setmanes que el primer que farà serà escoltar el club empordanès. Si la proposta li encaixa, pot estar en disposició d’acceptar-la i seguir fent créixer el projecte, el segon en importància a la província per darrere del Bàsquet Girona, a l’ACB.
A partir d’aquí també s’han d’anar coneixent les baixes que hi haurà a la plantilla. De moment se’n poden avançar un parell de segures, les de Samba Kane i David Efambe. Aquesta segona temporada a la divisió de bronze del bàsquet espanyol ha sigut especialment dura per l’exigència de la categoria, però els canvis que es van fer a l’equip en la segona volta el van reactivar i es va acabar certificant la permanència. Salou i Mataró van descendir, mentre que Ciudad Molina es jugarà la permanència en una eliminatòria directa contra el Jaén. Des de la Bisbal s’ho miraran amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i temps per planificar el curs que ve amb calma.
