El Barça guanya a l'espanyol i conquereix la setena Lliga F consecutiva
Les jugadores de Pere Romeu s'han proclamat campiones a falta de 4 partits pel final de la competició
El Barça Femení va doblegar aquest dimecres el RCD Espanyol (1-4) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en la jornada 26 de la Lliga F Moeve, per proclamar-se per setena vegada consecutiva campió de la competició domèstica i reforçar-se al capdamunt del palmarès.
L’equip de Pere Romeu va aprofitar la primera opció matemàtica d’ampliar el seu palmarès amb 11 lligues en un derbi de clar color blaugrana. Al minut 2, Carla Julià va avançar les visitants amb un fort xut creuat. L’Espanyol va saber patir davant l’assetjament d’un Barça que no va trobar gaires espais per al segon, i el conjunt periquito va esgarrapar l’empat en un penal que va transformar Marta Torrejón.
L’alegria, després de l’1-1 de Laia Ballesté, i la igualtat van durar dos minuts més, el que va trigar a arribar l’1-2 de Caroline Graham Hansen després d’una gran passada de Clara Serrajordi. Martine Fenger, amb dues assistències de Julià, va arrodonir la golejada (1-4) en la mitja hora final, quan van entrar en acció Clàudia Pina, Alexia Putellas i Patri Guijarro, dosificades després de l’aturada internacional.
Amb aquesta victòria al feu del veí, el Barça Femení va segellar de manera matemàtica el títol d’aquesta Lliga F Moeve, que ha dominat amb autoritat. A falta de quatre jornades, les de Pere Romeu van culminar l’objectiu de revalidar el títol de Lliga.
I aquesta consecució de la Lliga F Moeve 2026 permet al Barça millorar el rècord que ja tenia com a club amb més victòries consecutives a la competició, a més d’afegir l’onzè títol i d’allunyar-se al palmarès d’un Athletic Club que continua encallat, des del 2016, amb les seves 5 lligues. Una més que el Levante UD i l’Atlètic de Madrid, amb 4 títols.
El 2020, en un títol estrany perquè la temporada no es va poder culminar per la COVID-19, el Barça va obrir una era d’èxits i títols que continua vigent. La ratxa va començar amb Lluís Cortés a la banqueta, va seguir amb Jonatan Giráldez i, ara, la lidera Pere Romeu, que, això sí, no podrà tancar una altra Lliga amb el seu equip invicte.
Perquè, tot i sumar amb el triomf en aquest derbi barceloní un total de 25 victòries en 26 jornades, una única derrota contra la Reial Societat el novembre del 2025 (1-0) impedirà, passi el que passi, igualar el rècord de partits invictes de la campanya 2023-24, en què només van deixar escapar 2 punts.
Aquesta Lliga 2025-26 té molt mèrit, perquè les blaugrana han patit diverses lesions importants, com la de Patri Guijarro i, sobretot, la de llarga durada de la seva estrella Aitana Bonmatí, ja que la triple Pilota d’Or es va lesionar el peroné esquerre el novembre del 2025 i, tot i que a finals d’abril s’entrena parcialment, ho tindrà difícil per tornar a jugar en el que queda de temporada.
Tot i així, la confirmació de la internacional espanyola Clàudia Pina com a gran golejadora, superant durant moltes jornades la seva companya Ewa Pajor; el retorn de Kika Nazareth després de superar la greu lesió de la darrera campanya; la irrupció d’un nou talent de la Masia com Clara Serrajordi, i el lideratge d’Alexia Putellas, amb una renovació pendent d’afrontar, han portat el Barça Femení a aquest setè títol de Lliga consecutiu.
Les de Romeu ja posen el focus en la Champions, a la recerca de la reconquesta i del quart títol (2021, 2023 i 2024) després de caure l’any passat a la final contra l’Arsenal. Les catalanes s’enfrontaran al Bayern a les semifinals en els pròxims partits. A més, el 16 de maig tenen cita a l’Estadi de Gran Canària contra l’Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina.
