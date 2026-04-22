CH Bordils, la primera base «de la lliga dels mortals»
El Blanc-i-Verd acull de dijous a diumenge el Top 6 de Catalunya amb el cadet blanc d’amfitrió
El cadet blanc de l’Handbol Bordils és el gran amfitrió del Top 6 de Catalunya, que es disputarà al municipi gironí del 23 al 26 d’abril i reunirà els millors equips del país (Handbol Sant Cugat, FC Barcelona A, FC Barcelona B, KH-7 BM Granollers, KH-7 BM Granollers Sporting i els bordilencs) durant tres dies -perquè divendres no hi haurà jornada- d’alt nivell competitiu, emoció i ambient a la graderia de Blanc-i-Verd. L’equip dirigit per Quim Cos s’hi ha fet un lloc gràcies a la victòria contra el filial blaugrana que va aconseguir el passat dia 11, la qual també li va atorgar una plaça per disputar la Fase de Sectors dels Campionats d’Espanya en la que serà, sens dubte, la millor manera d’acabar una temporada que no va començar gens fàcil.
«Tot va començar al mes d’agost. Vaig agafar un equip que no havia portat mai i que venia de perdre una peça sensible (Jordà Alemany, ara al Barça), la primera feina va ser reconstruir-lo a part que venia amb la moral molt baixa... Vam començar a ensenyar a defensar, atacar i, a partir d’aquí, a competir. Durant la temporada hem tingut dos o tres partits molt dolents, tot sigui dit, però hem tingut una línia ascendent vertiginosa», explica Cos. El punt àlgid va ser en el darrer partit contra el Barça B (33-28) en què «l’equip va rendir a un nivell molt i molt alt». «Després de l’encontre em van dir ‘ostres, podem repetir-ho?’. Els vaig respondre que si seguim treballant podem fer-ho cada cap de setmana si volem. Estic molt content perquè hi ha una progressió continua. Els nanos estan complint molt»», valora el tècnic.
El cadet blanc bordilenc podrà donar-li continuïtat a partir d’aquest dijous, per Sant Jordi, contra el Sant Cugat (20.00 h), «un dels equips forts a part de Barça i Granollers». «Els jugadors volen demostrar que no són aquí gratuïtament. No és una carambola, s’han esforçat i matxacat molt. Tenen ganes de demostrar-s’ho ells mateixos. Estan il·lusionats», destaca Cos mentre recorda que «no és fàcil arribar aquí. Sembla que últimament sigui una cosa molt comuna per al Bordils, però realment costa molta feina i sacrifici per part tant dels jugadors com del cos tècnic». En el cas del seu equip, «estem al mes d’abril i ja em superat els cent entrenaments. Això vol dir que hi hagut treball, sacrifici, emprenyades... Els hem donat confiança i ells han rendit molt bé».
Jugar al pavelló Blanc-i-Verd
«Que el millor handbol de Catalunya pugui reunir-se a Bordils és un esdeveniment que poques vegades es dona. Aquest és un torneig oficial amb els sis millors equips de Catalunya; Barça i Granollers són aspirants al títol del Campionat d’Espanya, o sigui que d’aquí pot sortir un campió d’Espanya. Tenir-lo aquí i veure’l jugar ja és un luxe», diu l’entrenador sobre el fet d’acollir el Top 6 de Catalunya a casa, al pavelló Blanc-i-Verd. Al seu equip, Cos només li demana que aprofiti l’experiència: «Ara toca gaudir. Tot el que vingui, benvingut sigui. Ja hem competit, ens hem divertit i hem après; però espero no quedar-nos aquí».
De moment, el Bordils ja ha posat el seu nom entre els millors conjunt de Catalunya. «La base és la força que té el Bordils, es treballa molt. A partir d’infantil, els equips tenen entrenadors de categoria nacional o sigui que és un símbol de l’aposta que fa el club. Els fruits que arribin al primer equip han d’estar treballats i és una aposta que sempre ha funcionat amb campionats d’Espanya, jugadors al primer equip, jugadors a la selecció catalana i espanyola... L’aposta és ferma i surt bé», insisteix. En aquest sentit, aquest curs al primer equip hi ha entrat «una nova fornada amb Lluc Ribas, Adrià Joher o Aniol Moré que són fruit d’aquestes generacions que portem anys treballant. Han arribat a dalt i directament estan tirant del carro». Els de Gerard Farrarons són tercers a la Primera Divisió, lluitant per entrar a la fase d’ascens: «Té un èxit brutal el que estan fent aquest any».
Tenint en compte que al Top 6 de Catalunya hi ha dos filials, es pot situar el Bordils «entre les quatre millors bases de Catalunya, segur, i de fa temps. Lluitar contra Barça i Granollers, que són seleccions perquè ells poden fitxar jugadors en comptes de formar-los, té molt mèrit. Nosaltres formem jugadors, aquesta és la gran diferència. Som dels primers de la lliga dels mortals, la nostra prioritat és la formació».
Subscriu-te per seguir llegint
