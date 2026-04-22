Waterpolo
El figuerenc Sergi Franch fa un repòquer de gols i aconsegueix el seu primer MVP a Divisió d'Honor
Té dinou anys i està completant el seu segon any a la màxima categoria estatal amb el CN Sant Andreu
Roger Illa
El figuerenc Sergi Franch va ser el gran protagonista del partit que el seu equip, el Club Natació Sant Andreu, va guanyar el cap de setmana passat. El waterpolista -de dinou anys i format al Club Waterpolo Figueres- va fer cinc gols contra el Catalunya en un duel que va acabar 15 a 13 a favor dels andreuencs.
El repòquer li va valdre endur-se el premi a millor jugador del partit. És el primer cop que Franch, que està completant el seu segon any a la màxima categoria estatal, guanya un MVP. A més, l'altempordanès va ser seleccionat en el "7 ideal" de la setmana de la Lliga Espanyola.
Sergi Franch acumula 27 gols en els 20 partits de lliga que ha disputat aquesta temporada. Encara queden dos partits de fase regular per disputar. El Sant Andreu és setè i es troba a mitja taula, amb un total de 24 punts, i està lluitant per a segellar la permanència a la primera categoria.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada