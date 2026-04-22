James Karnik, el nou reforç del Bàsquet Girona: Pivot dominant i parella d'una estrella de la sèrie "Riverdale"
Té 27 anys, mesura 2,05 metres, natural de Canadà i amb passaport de la República Txeca
Arriba fins a final de temporada després d'haver jugat aquest curs al Neptunas Klaipeda i, darrerament, a Mongòlia
El Bàsquet Girona ha fitxat fins a final de temporada (ho ha fet públic aquest migdia) un pivot canadenc amb nacionalitat txeca per reforçar el joc interior. Es tracta de James Karnik, un jugador de 27 anys, que mesura 2,05 metres, i que aquest curs ha defensat els colors del Neptunas Klaipeda lituà (amb qui va disputar l'Eurocup, anotant per exemple 25 punts contra el Manresa), i darrerament, els Apes de Mongòlia, on era una de les peces més valuoses. Destaca pel físic, la capacitat de rebot i la presència a la pintura
A Fontajau la debilitat del joc interior s'havia fet palesa amb les baixes per lesió de Juan Fernández i Nikola Maric. El primer, superada una fascitis plantar i unes molèsties al genoll, hauria de tornar a la pista aviat; el segon, després del comunicat que va emetre el club dissabte, en té per tres o quatre setmanes, amb la qual cosa, arribarà molt just al final de la lliga ACB.
Per compensar el dèficit el Girona va dur la setmana passada el pívot del Bisbal Mika Mikhailov per reforçar els entrenaments. Estava previst que aquesta també ho fes, però s'ha acabat descartant. En canvi, arriba a Fontajau un reforç que permetrà cobrir les absències i ajudar l'equip de Moncho Fernández a segellar matemàticament una permanència que fa setmanes que és virtual i pugnar per una plaça europea per a la temporada que ve.
Vancouver Bandits, Groningen, Brno i Ginebra són d'altres dels equips per on ha passat aquest jugador, que té àmplia experiència a Europa, tot i que en lligues menors. Lehigh Mountain Hawks i Boston College Eagles van ser els seus equips a la NCAA, la lliga universitària americana. En principi Karnik ja podrà debutar aquest dissabte a la pista del Gran Canària (20h catalana).
"James és un jugador que ha expressat el seu desig de venir a Girona. Veu la Liga ACB com una bona oportunitat per a ell, i és un jugador que creiem que ens pot ajudar molt tant en el rebot defensiu com en l’ofensiu, ja que considerem que és una de les seves principals fortaleses. És un pivot amb molta presència a la zona, que no evita el contacte: és dur i molt fort", ha argumentat el director esportiu Fernando San Emeterio.
Ell mateix afegeix: "També creiem que pot adaptar-se al nostre ritme de joc, amb activitat, energia i intensitat elevada. Ateses les circumstàncies que tenim amb els pivots, i els problemes i incerteses en la recuperació tant de Maric com de Fernández, considerem que era necessari reforçar aquesta posició per encarar la recta final de la temporada amb les màximes garanties, intentar quedar el més amunt possible i aconseguir un bon final de temporada".
Amb 12 victòries, i a falta de set partits per acabar la fase regular de la lliga Endesa, el Girona ha de jugar encara a casa contra Saragossa, Manresa i Joventut, i a fora, a Gran Canària, Múrcia, Lugo i Bilbao. L'equip és desè, amb cinc triomfs de marge respecte el descens, i a tres dels play-off.
La parella de Karnik és l'actriu i cantant canadenca Vanessa Morgan, amb milions de seguidors a les xarxes socials i que ha aparegut en sèries com Riverdale (HBO Max) molt popular entre 2017 i 2023 entre el públic juvenil. La revista People, per exemple, els va dedicar un reportatge ampli el Nadal de 2024 quan el jugador va demanar per casar-se. La parella es va prometre aquell desembre, pocs mesos després de ser pares d’una filla.
