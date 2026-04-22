Un parcial final de 7-19 derrota l'Spar Girona en un partit intranscendent (69-72)
El Jairis, que s'hi jugava molt, guanya en el debut de Cornelius
Bona actuació de Holm i Coulibaly, i minuts de qualitat per a Merceron i Bibby en el retorn a Fontajau després de la Final Six
Fer els deures amb temps té premi i, en el cas de l'Spar Girona, això és poder disposar d'unes dues últimes jornades de lliga regular amb pau i tranquil·litat, que bona falta fa després del desgast (físic i emocional) de la Final Six. Per això no deixa de tenir mèrit el que ha fet aquest vespre l'equip de Roberto Íñiguez, competint de tu a tu amb un Jairis que, en canvi, va a totes aquests dies perquè pugna amb l'Avenida per la quarta posició.
El banc de proves que ja havia anunciat el tècnic de l'Uni ha sigut productiu, només li ha fallat el resultat, una derrota, per altra banda, intranscendent (69-72). El tècnic ha pogut donar descans a Quevedo (no va jugar) i controlar els minuts de jugadores importants. A més hi ha hagut l'atractiu de veure (re)debutar Laura Cornelius amb la samarreta de l'Spar (cinc inicial i triple en la primera pilota que ha tocat), o comprobar com Merceron, mica en mica, va entrant a l'equip. Si a tot això s'hi suma que artistes principals com Coulibaly i Holm han tornat a tenir un dia afinat, es poden donar per bons aquests 40 intensos minuts pensant ja en els play-off. Un parcial 7-19 en els últims minuts, quan les gironines havien arribat a marxar de nou (62-53) ha dictat sentència.
No ho ha tingut fàcil l'Spar Girona, que no s'ha posat per davant en el marcador fins a tres minuts per acabar el primer quart gràcies a un triple de Bibby (12-11). A partir d'aquí es podria dir que el domini ha sigut altern, i que el primer parcial se l'han endut les visitants (16-18) després de dos tirs lliures de Pendande. Els triples del segon quart (dos de Merceron i dos de Holm), les accions dominants de Coulibaly a les dues zones i la millora en defensa expliquen per què l'Uni ha arribat al descans per davant. Han arribat a dominar de set (34-27) i han arribat a la mitja part manant de quatre (38-34).
En aquest parcial s'han vist alguns moments realment bons, com la pilota recuperada per Holm després de pressionar la sortida de pilota, un tap de Guerrero o Coulibaly fent de base de punta a punta de la pista després de capturar un rebot. Només li ha faltat fer el bàsquet.
El Jairis va a totes
Però el Jairis, com se sabia, no ha vingut a Girona per fer de convidat de pedra de res. I el tercer quart ha tornat a exigir de valent a les gironines. Prieto i Bertsch eren els principals referents ofensius de l'equip de Bernat Canut, però pel bàndol local Holm i Coulibaly seguien inspirades i Bibby tenia el canell calent. Dos triples de l'australiana han sigut clau: el primer per tornar a posar el marcador a favor (52-50) després de la reacció visitant i el segon per ampliar la diferència (57-51), sense que fos, és clar, res definitiu. S'han tancat el parcial manant de quatre (57-53).
Jocyte s'ha afegit a la causa només començar el darrer quart amb un triple que tornava els set punts d'avantatge, que han sigut nou amb el bàsquet de Merceron a assistència de Holm (62-53). Però un 0-8 amb accions de Gil, Ayuso, Massey i Prieto ho ha tornat a estrènyer de valent (62-61). Una cistella de Holm ha donat aire (65-61) en el millor moment. Quedaven poc més de quatre minuts. La reacció del Jairis ha arribat amb un triple de Ehk i un bàsquet de Mataix que han donat la volta al marcador (65-66). I no només això, les visitants s'han posat tres amunt a 2.23 del final (65-68).
Guerrero ha errat un triple per empatar i en la següent acció Mataix ha anotat (65-70). Holm ha errat un altre triple i a 1.23 pel final el partit començava a perillar. L'Uni ho ha tingut a tocar, ho ha lluitat fins el final. Coulibaly ha posat l'Spar a tres (67-70) però Jocyte ha regalat la pilota a Bertsch després d'agafar un rebot defensiu i ha tornat el -5 (67-72) a 26 segons per l'acabament. La pivot ha tornat a retallar distància (69-72). L'Uni ha recuperat la pilota a 11 segons però l'intent de triple de Jocyte per empatar s'ha estavellat a l'anella. Com a Saragossa, per tres punts de diferència. Però com a Saragossa, lluitant cada pilota i demostrant que l'equip estarà preparat la setmana que ve quan comencin les eliminatòries pel títol.
