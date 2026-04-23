World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Alberto Tomé: «La Comunitat de Madrid s’ha guanyat un lloc en el calendari mundial de l’escalada»
El director general d’Esports de la Comunitat de Madrid es mostra molt satisfet de poder acollir per segon any consecutiu a Alcobendas la World Climbing Series
Després de la celebració l’any passat al municipi madrileny d’Alcobendas d’una de les proves de la Copa del Món d’escalada, la Comunitat de Madrid torna a acollir la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 del 28 al 31 de maig a l’esplanada del Poliesportiu Municipal José Caballero. La competició, organitzada per World Climbing, la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i Prensa Ibérica, amb el suport del Consell Superior d’Esports, la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament d’Alcobendas, comptarà amb dues disciplines d’alta competició: bloc i velocitat.
Un doble repte que serà l’eix d’una proposta esportiva dissenyada per impulsar la visibilitat de l’escalada i consolidar-ne el creixement a Espanya, on ja hi ha més de 370 rocòdroms i prop de 300.000 federats en muntanya i escalada, convertint-se en la quarta federació a escala estatal pel que fa al nombre de llicències. Parlem amb el director general d’Esports de la Comunitat de Madrid sobre la celebració d’aquest esdeveniment internacional.
Què significa per a la Comunitat de Madrid que Alcobendas aculli per segon any consecutiu una cita internacional d’escalada com aquesta?
És una notícia molt positiva i un motiu d’orgull després de l’èxit que va tenir l’any passat. Que un municipi madrileny repeteixi com a seu d’una competició internacional d’aquest nivell demostra que la Comunitat de Madrid s’ha guanyat un lloc en el calendari mundial de l’escalada. Reflecteix la feina ben feta, la col·laboració entre administracions i la nostra aposta decidida per acollir esdeveniments esportius de primer nivell.
Quin impacte pot tenir aquest esdeveniment per a la Comunitat de Madrid?
L’impacte és ampli i molt positiu. Parlem de projecció internacional, de visibilitat per a la regió i també de retorn econòmic i turístic. Aquest tipus de competicions atrauen esportistes, equips i aficionats de diferents països, que a més aprofiten la seva estada per conèixer Madrid. És una oportunitat per unir esport, turisme i promoció de la Comunitat de Madrid.
L’escalada està creixent molt en els últims anys. Com es pot aprofitar aquest esdeveniment per acostar-la als joves?
L’escalada viu un moment excel·lent, especialment des del seu impuls olímpic, i volem aprofitar aquest interès per acostar-la als més joves. Veure competir els millors escaladors del món a casa és una experiència molt motivadora.
Quin llegat deixa una competició així a Alcobendas i a la regió?
El llegat va més enllà dels dies de competició. Esdeveniments com aquest consoliden Alcobendas com un municipi vinculat a l’esport d’alt nivell i reforcen la imatge de la Comunitat de Madrid com a seu habitual de grans cites esportives.
Què suposa per als esportistes madrilenys acollir una prova internacional a casa?
Suposa una oportunitat molt important. Tenir una competició internacional tan a prop permet als esportistes madrilenys viure l’ambient de l’elit i motivar-se al màxim.
Per acabar, quin missatge donaria als madrilenys?
Els convidaria a acostar-s’hi i a gaudir de l’esdeveniment. És una gran oportunitat per descobrir l’escalada i viure un espectacle esportiu de primer nivell.
