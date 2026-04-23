El doctor Ripoll avisa sobre la possible lesió de Lamine Yamal: "Té un índex de recaiguda del 30% i compte amb el Mundial"
L’especialista adverteix que “cal ser molt cauts”, però que si es tracta d’una dolència als isquiotibials, el futbolista podria estar de baixa entre quatre i sis setmanes.
L. Miguelsanz
Lamine Yamal va marxar lesionat després del Barcelona-Celta i en les pròximes hores es coneixerà l’abast d’una lesió que manté en suspens el club blaugrana i també la selecció espanyola davant el Mundial imminent. Per ara s’ha especulat que podria ser una lesió als isquiotibials, a l’espera d’un comunicat mèdic definitiu. El doctor Pedro Luis Ripoll, un dels grans especialistes en medicina esportiva del país, va indicar que pot ser una dolència complicada: “Aquesta lesió té un índex de recaiguda del 30%, així que cal tenir molta cura. S’ha de ser extremadament prudent amb els terminis de recuperació”, va explicar a la Cadena Ser.
Ripoll va indicar que la lesió pot variar en funció d’on s’ha produït: “Si la lesió està situada al ventre muscular, parlem d’un pronòstic més benigne; en canvi, si està situada a la unió del múscul amb el tendó o al mateix tendó, la lesió podria ser més greu: mínim quatre o sis setmanes”, va explicar.
El que va deixar clar el doctor Ripoll és que si el termini s’allarga, la seva participació al Mundial podria quedar en dubte: “És molt aventurat parlar ara mateix sobre si té més pinta de ruptura o de contractura. En qualsevol cas, els seleccionadors com Luis de la Fuente volen els jugadors sans i amb ritme. Em sembla difícil la seva convocatòria perquè l’índex de recaiguda és del 30% i es pot perdre un jugador per al Mundial”. Ripoll va demanar “màxima precaució” fins a conèixer el comunicat mèdic sobre el futbolista.
El futbolista passarà proves mèdiques detallades en les pròximes hores i es donarà a conèixer l’abast de la lesió. El més probable és que Lamine, com a mínim, es perdi el Clàssic contra el Madrid i no es descarta que pugui haver dit adeu a la Lliga. El Mundial queda ara a 50 dies i caldrà veure com evoluciona la lesió.
