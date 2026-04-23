Íñiguez: "Volem tornar a l'Ajuntament amb la lliga"
El tècnic de l'Spar Girona creu que "ho podem aconseguir i el primer pas és creure-hi" durant la rebuda institucional a l'equip a la sala de plens pel Top4 a la Final Six de l'Eurolliga
El mateix dia que es compleixen onze anys de la primera lliga del club, l’Spar Girona rep a l’Ajuntament l’homenatge institucional de la ciutat per l’històric Top-4 europeu. Però enmig del reconeixement, Roberto Íñiguez ha deixat clar que no en té prou amb la fita continental i que el gran objectiu ara és intentar tornar amb un nou títol de lliga.
«És el segon cop que vinc aquí, avui fa onze anys d’aquella lliga en un Fontajau ple i amb gent que es va quedar a fora. És un orgull», recordava l’entrenador a la sala de plens, abans de remarcar que el que ha aconseguit l’equip a Europa «no és un títol perquè és alguna cosa més que un títol».
Però Íñiguez mira sobretot cap endavant. «Res em faria més il·lusió que tornar amb la lliga. No ens faltarà il·lusió i ho intentarem. Ho podem aconseguir, i el primer pas és creure-hi. I si no ho aconseguim, que es vegi que ho hem donat tot», ha assegurat, en el missatge més ambiciós d’un acte marcat tant pel simbolisme com per l’orgull compartit entre equip i ciutat.
L’homenatge ha omplert la sala de plens de l’Ajuntament, amb l’alcalde, Lluc Salellas; la vicealcaldessa, Gemma Geis, i el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, exercint d’amfitrions. També hi eren el director esportiu, Pere Puig; el mànager general, Xus Escosa, i la CEO, Stefi Batlle, a més de jugadores, tècnics, aficionats i diversos regidors del consistori.
Salellas ha definit el reconeixement com «necessari i merescut», mentre que Ayats subratllava que l’Spar Girona és «l’orgull de la ciutat» i recordava que «ara tenim molts motius per lluir l’orgull gironí però durant un temps només teníem l’Uni». El regidor també destaca que un quart lloc a l’Eurolliga «no l’ha aconseguit mai cap club català».
La celebració ha coincidit amb Sant Jordi i també amb l’aniversari de la primera lliga guanyada pel club, l’any 2015 contra l’Avenida, en un Fontajau ple a vessar. Aquesta coincidència reforça el valor simbòlic d’un acte que mira tant al passat com al futur. I en el futur immediat hi apareix, inevitablement, el play-off.
Pensant en els play-off i el títol
«Sento orgull de poder tornar a l’Ajuntament, però ja estic centrat en els play-off», admet Íñiguez. El tècnic explica que ara la feina passa per «convèncer l’equip que hi hagi qui hi hagi, perquè tindrem absències, hem de lluitar per tornar una altra vegada».
Abans d’entrar a la sala de plens, l’entrenador i les jugadores han compartit una estona amb els aficionats a la plaça del Vi, entre fotografies, autògrafs i converses. «Roberto, et quedaràs? T’has de quedar. I queda’t també la Holm, que és molt bona», li deia una seguidora, en una escena que retrata la connexió entre l’equip i la ciutat.
Íñiguez, en tot cas, evita personalitzar l’èxit en la seva figura, malgrat haver estat present tant en la lliga del 2015 com en aquesta fita europea. «Els entrenadors i les jugadores passem i els clubs segueixen. No tinc massa ego. Aquesta ciutat és molt important per a mi i vull tornar tot el que pugui amb la meva feina», afirmava.
I torna, de nou, a posar el focus allà on vol tenir-lo: en la lluita pel títol. «Els entrenadors vivim del que fem, i ara venen els play-off, que comencen la setmana que ve. Hem de convèncer les jugadores de reactivar-se i reestructurar l’equip. Tinc la sensació que en una temporada n’hem fet cinc i això requereix un esforç important. N’hem d’aprendre», diu.
Durant l’acte també ha parlat la capitana, Marta Canella, ara de baixa, per remarcar en català que per a les jugadores «ha estat un orgull representar Girona per Europa perquè aquesta també és casa nostra».
