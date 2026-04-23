Lliga ACB
Otis Livingston II, convençut que el Bàsquet Girona ha sortit reforçat de l'última derrota: «Tenim confiança»
«Tenim confiança i anem a Las Palmas centrats en la victòria», diu el base nord-americà
El Bàsquet Girona afronta el partit d’aquest dissabte davant el Gran Canària després d’encaixar dues derrotes consecutives, però tot i perdre les sensacions que transmet l’equip de Moncho són positives. Sobretot, tenint en compte que els gironins es van quedar molt a prop de la victòria tant en l’últim partit contra el València Basket (81-84), segon classificat de la Lliga ACB, com en la jornada anterior davant La Laguna Tenerife (97-94), sisè.
Així ho ha confirmat avui Otis Livingston II en unes declaracions als mitjans del club de cara a la visita al Gran Canària Arena. «Arribem molt bé al partit. Sento que vam competir contra el València, va ser un bon partit de bàsquet i el nostre joc va estar a l’altura d’un gran rival. Tenim confiança i anem a Gran Canària centrats en la victòria. Sabem que són un bon equip i que són forts a la seva pista, però estem preparats. Intentarem passar-nos-ho bé jugant i tant de bo guanyem», ha comentat el base nord-americà convençut que tant ell com els seus companys han sortit reforçats de l’última derrota.
A Las Palmas, els gironins s’hi trobaran un Gran Canària que lluita per escapar de la zona de descens des de l’antepenúltima posició -la que marca la salvació- amb un balanç de 7/20 i una ratxa negativa de vuit derrotes consecutives. «Hem d’intentar fer el nostre joc. Ser ràpids i donar la nostra millor versió», ha dit Livingston.
En la seva primera temporada a l’ACB, el de Nova Jersey ha assegurat que «em sento bé. Ha estat un procés. He passat per diferents lligues i equips, i potser he necessitat una mica de temps, però aquí a Girona em sento bé. Físicament i mentalment em sento bé, m’encanta la lliga i l’equip, així que vaig bé. Vull continuar així els partits que queden perquè m’estic divertint molt aquesta temporada». Livingston està destacant amb el Bàsquet Girona i s’ha fet un lloc entre els millors assistents de la Lliga. És el quart millor amb una mitjana de 5,11.
