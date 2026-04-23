Sant Jordi
El pivot James Karnik ja entrena amb el Bàsquet Girona

El canadenc podria entrar en la convocatòria per al partit d'aquest dissabte davant el Gran Canària

El primer entrenament de James Karnik amb el Bàsquet Girona. / Sergi Geronès/Bàsquet Girona

Tatiana Pérez

James Karnik ja treballa a les ordres de Moncho Fernández. Després que el Bàsquet Girona anunciés ahir el fitxatge del pivot canadenc amb nacionalitat txeca per reforçar el joc interior de l'equip fins a final de temporada, el jugador ha participat en la sessió d'avui a Fontajau i podria entrar en la convocatòria per al partit d'aquest dissabte contra el Casademont Saragossa a Fontajau.

Els gironins han tingut un dijous diferent amb motiu dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi. A part de rebre roses i conèixer la llegenda, Moncho i el seu cos tècnic s'han acostat a la parada que té el club al Pont de Pedra.

Tracking Pixel Contents