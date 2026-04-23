El pivot James Karnik ja entrena amb el Bàsquet Girona
El canadenc podria entrar en la convocatòria per al partit d'aquest dissabte davant el Gran Canària
James Karnik ja treballa a les ordres de Moncho Fernández. Després que el Bàsquet Girona anunciés ahir el fitxatge del pivot canadenc amb nacionalitat txeca per reforçar el joc interior de l'equip fins a final de temporada, el jugador ha participat en la sessió d'avui a Fontajau i podria entrar en la convocatòria per al partit d'aquest dissabte contra el Casademont Saragossa a Fontajau.
Els gironins han tingut un dijous diferent amb motiu dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi. A part de rebre roses i conèixer la llegenda, Moncho i el seu cos tècnic s'han acostat a la parada que té el club al Pont de Pedra.
