El Bàsquet Girona busca la permanència matemàtica a la pista del Gran Canària

Moncho Fernández farà debutar James Karnik, el darrer fitxatge, i manté les baixes de Juan Fernández i Nikola Maric

El tècnic admet que caldrà lluitar demà contra "la qualitat i la necessitat" d'un Gran Canària que acumula vuit derrotes seguides i lluita per salvar-se

Moncho Fernández al costat de Cameron Hildreth, la penúltima incorporació

Moncho Fernández al costat de Cameron Hildreth, la penúltima incorporació / David Borrat/Efe

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

El Bàsquet Girona visita demà (20h) un Gran Canària amb l'aigua al coll, que acumula vuit derrotes seguides, amb la possibilitat de certificar matemàticament una permanència que és virtual des de fa setmanes. Moncho Fernández manté les baixes de Nikola Maric i Juan Fernández, tot i que aquest darrer, ja ha començat a treballar amb el grup, i podrà fer debutar l'últim fitxatge, James Karnik, per reforçar un joc interior debilitat per les lesions.

"Juan no està encara al 100%, veurem, però penso que no estarà a l'equip, encara", ha assegurat. Sobre Karnik ha dit que "té una molt bona predisposició per integrar-se el més aviat possible, tot i que només porta un entrenament. Estem fent feina amb ell, amb vídeos, per fer-lo pujar a un tren en marxa com és l'equip ara mateix. Ens ajudarà per reforçar el joc interior, unes posicions on hem patit les últimes setmanes".

Un rival exigent i molt necessitat

Sobre el partit, i la situació del rival, ha explicat que "ara mateix tothom s'hi juga molt, la classificació per a Europa, el play-off, escapar de les posicions de descens..., hi haurà la doble complexitat de la qualitat del Gran Canària i la seva necessitat de guanyar per sortir de baix". El tècnic ha recordat que el rival "ha competit en els dos últims partits contra Baskonia i Saragossa" i preveu un adversari "que anirà a totes perquè cada vegada queden menys partits".

També ha parlat de la possibilitat de lligar la permanència matemàtica: "no hi pensem, nosaltres volem guanyar tots els partits. Demà és una oportunitat però passi el que passi demà hi haurà un nou dilluns per tornar a la feina i seguir treballant. Si assolim la salvació demà, fantàstic, i si no, dilluns tornarem a treballar pensant en el següent partit.

Durant la roda de premsa se li ha recordat a Moncho que l'equip viu un bon moment de joc però que això no ha servit per tombar grans rivals com Madrid, València i Tenerife, partits que s'han perdut per la mínima. "Penso que el col·lectiu està molt bé, però hem patit molt en el rebot. Ha sigut clau en aquestes derrotes. Necessitem fortalesa interior i l'arribada de Karnik ens ajudarà a ser més forts i a tancar la defensa. Des del punt de vista col·lectiu estem molt bé, juguem molt bé, a pesar d'haver perdut més partits que en d'altres moments de la temporada".

Fernández no ha volgut entrar massa a analitzar les causes que han dut el Gran Canària a la lluita pel descens. En aquest sentit ha parlat de petits detalls que poden decidir partits. "La diferència entre guanyar i perdre és gran però el bàsquet és com és. Un tir lliure, una cistella fàcil errada... és complicat d'explicar". També ha dit que "quan perds, perds i perds el teu estat d'ànim mai no és el millor".

Per últim el tècnic del Bàsquet Girona ha parlat de Geben, pivot que s'ha hagut de multiplicar davant les lesions. En aquest sentit ha explicat que "per a aquest motiu hem incorporat un nou jugador interior i esperem que Fernández i Maric puguin arribar i ajudar-nos en els darrers partits". Ha elogiat el compromís de Sergi Martínez i Mindaugas Susinskas "ajudant en tot, en la posició que calgui". El partit és demà a les 20h i, en cas de victòria, el Girona tindrà 6 triomfs de marge respecte el descens a falta de sis jornades, i amb l'average guanyat a Gran Canària.

El Bàsquet Girona busca la permanència matemàtica a la pista del Gran Canària

El Bàsquet Girona busca la permanència matemàtica a la pista del Gran Canària

