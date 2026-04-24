El GEiEG, més a prop que mai de l'ascens a Lliga Challenge
L’equip de Pau Fuster jugarà la gran final per pujar a Lliga Challenge contra el Maristas Coruña amb anada a Girona i tornada a Galícia
Al GEiEG Pacisa li ha tocat la grossa com a premi a la gran temporada que ha fet i que encara pot fer perquè el curs no es va acabar amb la destacada victòria contra el Vilabàsquet Viladecans (74-36) en la darrera jornada de lliga regular. L’equip de Pau Fuster es va classificar per a la gran final per pujar a Lliga Challenge, la segona categoria del bàsquet femení estatal, que disputarà davant el Maristas Coruña amb anada a Girona el proper dissabte 2 de maig i tornada a Galícia una setmana més tard, el 9 de maig. L’ascens és més a prop que mai -a només dos partits- per a un conjunt grupista, que l’any 2022 ja va jugar una fase d’ascens aleshores amb un altre format.
«No hem tingut mai la pressió d’haver de tenir l’ascens com a objectiu, però és cert que a l’equip no li agrada gens perdre. Si un cap de setmana el partit no va bé, dilluns es veu a la cara de les jugadores que no suporten perdre i que volen millorar. L’objectiu de pujar no hi ha sigut per part de ningú, però elles mateixes han anat marcant el ritme i l’autoexigència de lluitar per les primeres posicions al llarg de tota la temporada», explica Fuster. El GEiEG va aconseguir el lloc a la final per conquerir la primera de les dues places d’ascens a Lliga Challenge -l’altra es decidirà als Playoffs- després de sortir victoriós com a campió del Grup A, gràcies al triomf contra el Viladecans, en el triple empat que hi va haver fins a l’última jornada de lliga regular amb l’ESCO Femenino Alcorcón i el CB Claret Benimaclet. «Sabíem que havíem de treure el partit sí o sí si volíem ser a la final. També passava pel que fessin els altres, però primer de tot havíem de guanyar nosaltres. L’equip va fer un partit molt seriós, vam sortit de forma espectacular i vam defensar com feia dies que no defensàvem, recuperant una mica la intensitat defensiva en totes les línies. Vaig quedar molt content perquè les jugadores van fer un últim esforç per tancar la lliga regular de forma excel·lent», diu el tècnic.
Final d’etapa
Jugadores com Vane González i Janina Pairó han parlat públicament que aquesta és la seva última temporada al GEiEG, on porten un munt d’anys capitanejant la nau. Els èxits del conjunt grupista no s’entendrien sense elles. «Ho hem comentat moltes vegades. Al final, les jugadores són amigues més que companyes d’equip. La figura de la Vane i la Janina és molt important. Són dues jugadores que han estat totes les temporades del GEiEG a Lliga 2 i penso que les més joves del grup han pres una mica del seu tarannà, això és molt important. Elles han liderat l’equip tant a dins com a fora la pista. Les joves han tingut el millor exemple que podien tenir i ara s’ha donat la casuística que les dues acaben amb aquesta gran final. Estan súper contentes de poder-se retirar amb totes les sensacions competitives», comenta Fuster.
El GEiEG és més a prop que mai de l’ascens a Lliga Challenge, el qual podria ser històric per a la secció. «No n’hem parlat amb el club de si és viable un projecte en una categoria superior perquè són coses que s’escapen del nostre control. Nosaltres ens estem centrant en la final per plantejar el primer partit a casa contra el Maristas Coruña el millor possible i pensar com el transmetem a les jugadores. Penso que elles tampoc van més enllà d’aquests 15 dies. Ja que hem fet tota aquesta feina i hem arribat fins aquí doncs potser podem intentar acabar de la millor manera possible. Seria una fita molt important per al bàsquet català, el bàsquet gironí i, sobretot, per al GEiEG», conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol