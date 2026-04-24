Íñiguez vol aprofitar el partit amb l'IDK per preparar el play-off
El tècnic reserva Quevedo i manté les baixes de Canella i Carter per tancar la fase regular a Sant Sebastià demà (19h) en un duel intranscendent.
"Ara el més important no és el resultat, és protegir jugadores tocades i anar introduint Cornelius i Merceron en les posicions d'u i quatre que és on jugaran en les eliminatòries", ha assegurat.
L’Spar Girona tanca demà (19h) la lliga regular a la pista de l’IDK Euskotren amb els deures fets i sense cap urgència classificatòria. Passi el que passi a Sant Sebastià, l’equip gironí acabarà segon i tindrà el factor pista a favor en la primera eliminatòria del play-off. Per això Roberto Íñiguez té clar que el partit ha de servir, sobretot, per continuar ajustant l’equip, repartir esforços i protegir jugadores tocades després d’un tram de temporada duríssim, marcat especialment pel desgast de la Final Six de l’Eurolliga.
«El partit m’és igual, miraré l’equip», ha resumit el tècnic, que afronta la visita a l’IDK com una oportunitat per preparar millor el que vindrà a partir d’ara. «Hem d’aprofitar bé el partit per preparar un play-off que serà duríssim, toqui qui toqui», va advertir Íñiguez. Els candidats a lluitar amb l'Uni per un lloc a semis són Ensino, Leganés i Estepona i demà, després de la darrera jornada, s'aclarirà. L’entrenador de l’Spar no amaga que el duel de demà queda en un segon pla respecte a la necessitat d’arribar al millor possible a les eliminatòries pel títol. «Ara l’important no és el resultat», ha insistit.
L’objectiu passa per continuar millorant automatismes i, sobretot, encaixar les peces en un context d’emergència gairebé permanent. Íñiguez ha dit que a Sant Sebastià vol «millorar i repartir minuts», amb una idea clara: començar a situar jugadores en els rols que hauran d’assumir durant el play-off. En aquest sentit, va posar com a exemple Laura Cornelius i Axel Merceron. «Laura a l’u i Axel al quatre, que és on jugaran al play-off», ha detallat.
Problemes físics
El problema, un cop més, és l’estat físic del grup. El Girona viatjarà amb baixes importants i amb altres jugadores entre cotons. «Les jugadores amb problemes i males sensacions les reservarem», ha avisat Íñiguez. Ni Marta Canella ni Arica Carter seran a Sant Sebastià, i tampoc hi viatjarà Laura Quevedo, que tot i la seva fascitis plantar va fer un esforç enorme a la Final Six. «Laura no viatja perquè va forçar tot el que no està escrit a la Final Six, amb un dolor tremend. Hem de descarregar-la i tractar-la, a veure com arriba als play-off», ha comentat el tècnic. Mariam Coulibaly també arrossega molèsties, i el cos tècnic anirà decidint en funció de l’evolució de cada jugadora.
Íñiguez no amaga el desgast acumulat d’una temporada que, per tot el que ha passat, sembla haver-ne concentrat moltes en una de sola. «Tinc la sensació que porto cinc temporades en una temporada. Per al tècnic i l’staff és complicat», ha admès. Tot i això, el missatge continua sent d’ambició i confiança. L’equip ve d’aconseguir una fita històrica a Europa i arriba al play-off amb baixes, sí, però també amb la convicció d’haver-se guanyat el dret a competir contra qualsevol rival.
Sobre els play-off ha tornat a dir que «tindrem absències molt importants al play-off, però crec en la força del grup. Si estem bé, podem guanyar a qualsevol». Sant Sebastià serà l’última parada abans de l'hora de la veritat. Per a l’Spar, el marcador de demà torna a comptar poc. El que realment importa és sortir-ne més preparat per al play-off.
