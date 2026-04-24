Oriol Ayala: «Volem guanyar a Reus i no esperar a l’últim dia»
L’Olot en fa prou amb un triomf en les dues jornades que queden per salvar-se matemàticament
Diumenge al camp del Reus, primer ‘matx-ball’; si no, en la darrera jornada rebrà el Mestalla a casa
Diumenge al migdia, al Municipal de Reus, l’Olot té el primer matx-ball per certificar matemàticament la permanència a Segona RFEF. A manca de dos partits per tancar la temporada regular, el punt aconseguit el cap de setmana passat contra el Barça Atlètic (1-1) permet als garrotxins tenir la paella pel mànec i dependre de si mateixos per salvar-se. Les premisses són clares. La primera, la que més: guanyant al camp del Reus estarà fet. Per què? Perquè encara que quedaran tres punts en joc, l’enfrontament directe entre el Barbastre i el Castelló B fa que cap dels dos pugui sumar sis punts i atrapar l’Olot, que els té l’average particular guanyat. La victòria estalviaria qualsevol patiment tant pel play-out com pel descens directe. A partir d’aquí, en cas d’empat també podria ser matemàtic si l’Eivissa Illes Pitiüses no guanya. Una derrota a Reus, allargaria l’emoció fins a la darrera jornada en què els de Roger Vidal rebran el València Mestalla, amb números d’estar salvat, al Municipal i guanyant també estaria fet.
Les combinacions poden fer marejar més d’un però la idea principal i la que hi ha al vestidor és només una: guanyar a Reus. «Estem bé d’ànims i amb la confiança que durant tota la temporada hem estat a un bon nivell. A més a més, en aquests partits és quan l’Olot fa un pas endavant, treu el cor i una part emocional que és un plus. Estem segurs que anirà bé», assegura un dels capitans, Oriol Ayala. El central gironí ja va viure la salvació de la temporada passada contra el Terrassa, en aquest sentit, l’experiència de jugadors com ell, Mas o Del Campo pot ser important.
El repte de certificar l’objectiu diumenge no és cosa fàcil. Ans al contrari. A davant hi haurà un Reus FC Reddis que s’hi juga el bitllet per al play-off d’ascens i no té marge d’error en la seva cursa particular per la sisena posició amb el Barça Atlètic. «Ells han de guanyar tant sí com no. Juguen a casa i potser tindran la pressió d’estar amb la seva gent. Nosaltres, intentarem guanyar i treure’ls aquesta il·lusió», afegeix. El duel serà una mica especial per a Ayala que la temporada 2018-19 va pertànyer al filial reusenc i fins i tot va debutar amb el primer equip, llavors a Segona Divisió, en un partit de Copa a Almeria. «Tinc una estima especial a la gent de Reus. Al club encara hi ha excompanys com Xavi Jaime o Dani Parra. Em sap greu per ells, però haurem de guanyar».
Roger Vidal recuperarà Del Campo però tindrà la baixa de Joel Arumí, sancionat, a més dels lesionats Fuentes, Maffeo, Guiu i Puigvert.
