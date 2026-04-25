FC Barcelona
El Barça es topa amb el Bayern i tot es decidirà al Camp Nou (1-1)
El conjunt de Pere Romeu va dominar, però no va poder sumar més enllà del gol d’Ewa Pajor, que no va faltar a la seva cita habitual amb el gol en la competició europea
Laia Bonals
El Camp Nou dictarà sentència. El Barça va remar i lluitar, però només va poder endur-se un empat de territori alemany (1-1). El Bayern va plantar cara, lluny d’aquella versió que li va costar una golejada a la fase de grups de la competició europea (7-1). A l’anada de les semifinals de la Champions, la versió de tots dos equips va ser una altra: molt madura, completa i ambiciosa. El pròxim diumenge, amb el feu blaugrana com a escenari decisiu, les de Pere Romeu buscaran el bitllet per a la que podria ser la seva sisena final consecutiva.
El duel va ser d’una intensitat aclaparadora. Tot i que el Barça va portar la iniciativa, el Bayern no va deixar d’estar present. Mitjançant Ewa Pajor o bé per la banda on Esmee Brugts es movia amb comoditat, les blaugranes van apostar per la seva versió més incisiva. Es van imposar amb certa autoritat sobre la gespa de l’equip alemany i van veure com el seu plantejament donava fruits abans del minut 10. Va tornar a aparèixer Ewa Pajor. Aquella davantera que durant tant de temps havia estat en els somnis del Barça ara no només vesteix la samarreta, sinó que ha multiplicat el seu rendiment com a blaugrana. Sempre amb un olfacte golejador letal, va tornar a veure porteria. Un altre gol, com en cada partit que ha disputat l’equip aquesta temporada, per avançar el Barça a l’anada de les semifinals de la Champions.
Coral i tenaç, el Barça es va convertir en un bloc per superar el Bayern, que va quedar sorprès en sortir al camp. Li va costar molt arrencar al campió de la lliga alemanya i va necessitar bona part del primer temps per reaccionar. Quan ho va fer, però, va protagonitzar una embranzida que va exigir la millor Cata Coll sota pals. Va volar en un parell d’accions, es va haver d’estirar en d’altres i va saltar per sobre de rivals. Va evitar el gol de Kett, que va enviar un xut molt potent que la portera blaugrana va salvar, mantenint la porteria a zero malgrat els intents de les locals, que van lluitar per empatar abans del descans.
L’expulsió de Kett
No ho van aconseguir i, a la represa, les forces es van igualar. La superioritat culer va quedar més diluïda davant el canvi de ritme de les alemanyes. Tocava esforçar-se al màxim i tots dos equips van desplegar un joc vertiginós i contundent. Les de Pere Romeu no van generar ocasions clares abans que Kett tornés a amenaçar la porteria de Cata Coll, aquest cop sí aconseguint l’empat. La futbolista alemanya va culminar una bona acció de Pernille Harder per la banda esquerra. Cata Coll negava amb el cap després del gol, amb les mans als malucs. L’eliminatòria tornava a començar.
Sens dubte, la jugadora que va marcar diferències al Bayern va ser Kett, tot i no acabar el partit. La lateral va veure la targeta vermella a deu minuts del final per estirar dels cabells Salma Paralluelo en una acció totalment inacceptable. L’àrbitra no va dubtar i la va expulsar, així com el seu tècnic José Barcala per les protestes. Tots dos es perdran la tornada al Camp Nou la setmana vinent. De sobte, el Barça es va trobar amb superioritat numèrica i amb la possibilitat d’intentar endur-se un resultat favorable cap a Barcelona, però es va topar amb la resistència —i certa ràbia— de les locals.
Patri ho va provar de xilena i Mapi León des de fora de l’àrea. Les blaugranes ho van intentar una vegada i una altra, però no van aconseguir el gol que els donés més marge per a la tornada. Van assetjar l’àrea petita de la porteria de Mahmutovic sense descans. Al Camp Nou tornaran a veure’s les cares.
