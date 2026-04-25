Gran Canària - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Gran Canària i el Bàsquet Girona.
2Q | 2:29
Wong anota el 2+1 i posa per primera vegada en tot el partit als locals. El Bàsquet Girona està passant per un moment molt complicat. (40-38)
2Q | 3: 42
El Gran Canària està fent molt de mal amb els atacs ràpids, descol·locant la defensa gironina, i continua retallant distàncies, posant-se a només 1 punt. (35-36)
2Q | 5:33
Els dos triples consecutius, de Nico Brussino, acosten de valent als locals. El Gran Canària ha aconseguit baixar els 11 punts favorables dels gironins, fins a només 3 (29-32).
2Q | 7:51
Triplàsss de Needham! Quin partit s'està vivint a Las Palmas. Els gironins estan intentat tornar a agafar l'avantatge perdut, mentre que els canaris no volen deixar escapar als de Moncho Fernández. (23-30)
2Q | 9:30
Quina gran esmaixada del nouvingut, Karnik, que ha deixat silenciat el pavelló canari! (18-26)
2Q | 10:00
Começa el segon quart!
1Q | 0:00
El triple de Robertson fa baixar la barrera dels 10 punts de marge entre els dos equips i tanca un gran primer quart dels dos conjunts. (16-24)
1Q | 1:40
La gran defensa interior dels gironins i l'encert en els atacs comença a posar en marxa el millor nivell de la maquinària de Moncho Fernández, quallant un gran primer quart (13-24).
1Q | 3:19
El parcial de 0-10 ha capgirat l’electrònic en un tancar i obrir d’ulls els grans primers minuts dels locals i ja ha obert una escletxa de +9 favorable als gironins (9-18).
Quin recital de triples que s'està veient en el Gran Canària Arena. Els gironins estan d'allò més encertats des de la línia de tres, i el bruixot, Livingston, després d'un gran llançament encarrila la bretxa favorable als gironins! (9-16)
