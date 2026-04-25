El Bàsquet Girona cedeix a Las Palmas davant un Gran Canària necessitat (100-90)
El desencert en el triple amb 9/23 i la diferència entre els dos equips en els llançaments de tir lliure, fan marxar a l'equip de Moncho Fernández de les Canàries sense poder certificar de manera matemàtica la permanència. Tot i que tenen sis jornades en endavant per tancar una gran temporada
El Bàsquet Girona continua sense capgirar la dinàmica i avui s’ha tornat a topar amb una nova derrota, la cinquena en les darreres 6 jornades, aquesta davant el Gran Canària. L’equip de Moncho marxa de Las Palmas sense poder certificar de forma matemàtica la permanència; ara bé, aquest fet ni molt menys és preocupant, ja que les 12 victòries aconseguides enguany no fan patir ni de bon tros i, ben segur, tard o d’hora s’acabarà certificant aquesta salvació. Ara bé, la victòria sí que hauria deixat del tot tocat un conjunt canari que s’està jugant la vida i hauria permès sumar la 13 als gironins per igualar la millor marca del Bàsquet Girona en una temporada a l’ACB, que està en 13 victòries. Per desgràcia, el partit no ha estat senzill per als gironins, que han vist com l’aportació en l’encert exterior tan característica no ha aparegut i, malgrat intentar-ho buscant més el joc interior, els de Moncho no han pogut amb els rivals.
Tot i la derrota, la tretzena arribarà molt aviat, i més ara que la rotació gironina comença a estar més completa. És més, un dels punts més favorables del partit ha estat la bona aportació del darrer fitxatge del Bàsquet Girona, el canadenc James Karnik, que ha aportat bons minuts a pista a Las Palmas, demostrant un nivell bo tenint en compte que tan sols porta tres dies al conjunt gironí.
El partit ha començat del tot esbojarrat: un primer chalenge gastat per part de Moncho als primers 11 segons i els triples de Brussino i Pelos han donat els primers punts als locals. Però Sergi Martínez ha retallat distàncies i l’encert de Needham des dels 6,75 metres, sumat al primer encert del debutant Karnik amb el Bàsquet Girona, ha capgirat l’inici trepidant dels rivals. En un obrir i tancar d’ulls, i a partir d’un recital des del perímetre, els gironins han signat un parcial de 0-15 que els ha permès obrir una escletxa fins al +9 (9-18) i, poc després, superar la desena de diferència (9-20). Tot i el domini visitant, un triple de Robertson ha fet reaccionar els canaris.
Quan l’encert exterior ha baixat, el Girona ha trobat solucions a dins, i Karnik ho ha exemplificat amb una esmaixada contundent. El partit, però, s’ha accelerat, i els atacs ràpids han beneficiat els locals que, aprofitant el desencert gironí i dos triples seguits de Brussino, han reduït la diferència dels 11 punts a només 3. Ni el temps mort de Moncho ha pogut frenar la dinàmica, ja que la defensa gironina ha perdut solidesa davant els atacs ràpids canaris. Brussino ha estat el desencallant del bon moment local, i Wong, amb un 2+1, ha situat els canaris per davant (40-38) a dos minuts i escaig del descans. En el tram final, Livingston ha aparegut per evitar que l’avantatge local fos més ampli; tot i així, no ha aconseguit evitar arribar a vestidors per sota (47-44).
En la represa, Needham ha replicat el primer triple dels locals que obria el període. Arran de tornar a trobar cistella, els gironins han encarrilat la remuntada: Sergi Martínez, amb una penetració sol a cistella, i el posterior triple de Busquets han estat clau per tornar a agafar avantatge. El partit no ha donat treva ni per parpellejar, un fet que ha aprofitat el Bàsquet Girona per imposar el seu joc veloç, que tant els ha fet falta en els moments més delicats. Tot i no acabar de trobar els espais en l’exterior per poder sumar de tres —com és habitual en els partits del Bàsquet Girona—, tant Karnik com Geben han sostingut els de Moncho fent-se forts a la pintura. A més, Hildreth aprofitava els forats per demostrar el motiu pel qual el va fitxar el conjunt gironí.
La tònica del partit ha estat constantment clara: cada cistella tenia la seva respectiva resposta. Ha aparegut el BruixOt, Livingston, per respondre immediatament al triple de Wong. Malgrat tot, la mínima diferència que hi ha hagut entre els dos equips durant gairebé tot el partit l’ha aprofitada Metu, amb un gran triple, per colpejar durament els gironins. L’encert de Wong des del tir lliure ha posat terra pel mig, obrint una diferència de +5 pels locals (81-78). Arran d’aquesta situació, els locals han aconseguit fer-se forts a casa, i els gironins no han sabut reaccionar, veient com al darrer minut i escaig dos triples de Brussino han acabat sentenciant el duel per donar la màxima diferència dels canaris en tot el partit.
4Q | 0:00
Final del Partit a Las Palmas. Avui no ha estat el dia del Bàsquet Girona, que ha vist com li ha faltat l'encert característic de l'equip de Moncho Fernández des de l'exterior i, en els últims instants, els canaris els han estat molt superiors que els gironins.
4Q | 1:45
Livingston perd una pilota clau, Brussino anota de 3 i pràcticament sentència el duel (95-85)
4Q | 2:22
Els locals han tret una bona renda, de nou, en moments complicats, de l'equip gironí i comença a estar contra les cordes. (91-84)
4Q | 5:22
L'encert des del tir lliure de Wong posa terra pel mig entre els dos equips, obrint una escletxa de +5 pels locals (81-78)
4Q | 6:30
Quin triple s'ha tret de la màniga Metu. El Gran Canària, juntament amb el ressò del seu pavelló, està fent posar la por al cos als jugadors de Moncho Fernández. (77-75)
4Q | 8:48
Livingston respon de la millor manera al triple de Wong i torna a deixar la diferència intacta pels gironins (70-72).
4Q | 10:00
Comencen els darrers 10 minuts de partit
3Q | 0:00
Final del tercer quart. El Bàsquet Girona ha millorat notablement la seva defensa i arriba als darrers 10 minuts amb tres punts d'avantatge. (64-67)
3Q | 2:04
Geben es fa fort a la pintura i defineix a la perfecció amb una sola mà. El Bàsquet Girona continua mantenint-se per davant! (60-63)
3Q | 4:07
El partit no dona treva ni per parpellejar, amb atacs de 8 segons, però cap dels dos equips acaba de desencallar el seu domini total en el joc. (58-61)
