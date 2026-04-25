L’Spar Girona s’enfrontarà al Leganés als Play-Off
Les de Roberto Íñiguez tomben a l’IDK Euskotren a domicili amb unna Chloe Bibby molt encertada en un partit intrascendent (58-84)
Gerard Ullastre
Ja és oficial. L’Spar Girona ja sap qui serà el seu rival als Play-off: el Leganés, que s’ha guanyat la setena plaça tot i perdre a Ferrol. Les de Roberto Íñiguez han tombat de forma contundent a l’IDK Euskotren en un encontre descafeïnat a causa de la seva intranscendència. Ni les catalanes ni les basques es jugaven res. Les primeres, perquè passés el que passés, tenien la segona plaça de la lliga regular adjudicada, i, les segones, perquè es trobaven aïllades a l’onzena plaça.
Les gironines saben com fer-li mal, al Leganés. En els dos enfrontaments contra les madrilenyes, la moneda ha caigut de cara per les d’Íñiguez: a Fontajau, l’Spar Girona va guanyar còmodament el seu futur rival a la primera ronda del Play-off (85-76); i,com a visitants, també van saber treure partit de la seva superioritat tècnica (60-74). Tot sembla anar de cara per unes gironines que tenen el factor pista a favor a les dues primeres rondes de les eliminatòries.
Tot i la intranscendència del partit, per això, cap dels dos equips ha regalat cap possessió al primer quart. Un duel molt igualat on clarament els atacs s’imposaven a les defenses ha estat aturat amb un temps mort per Íñiguez, precisament per aquest motiu: la feblesa defensiva de les seves. El tècnic vitorià no estava satisfet amb el rendiment de les gironines a pista pròpia. Corregits els errors i amb l’entrada de Coulibaly l’Spar Girona ha fet un pas endavant. També ha ajudat el gran encert de Chloe Bibby en els tirs de camp. El que segur que li ha agradat a l’entrenador de les gironines és els bons minuts de Merceron en les posicions interiors - on Íñiguez vol que la francesa jugui als Play-Off -. El seu gran joc de peus li ha permès generar-se els seus propis tirs i anotar des de la mitjana distància.
Amb 10 punts de marge i el passadís interior barrat després del temps mort visitant del primer període, la pista feia baixada per les gironines al segon parcial. La bogeria del primer temps ha estat precedida per una clara superioritat visitant fonamentada en una defensa molt sòlida. Les gironines han encaixat la primera cistella del segon quart al minut 5:09.
El desgast de les gironines a la final six i la distància folgada a l’electrònic ha fet que Íñiguez decidís alliberar a les seves jugadores clau de minuts en un partit que era un mer tràmit. El tècnic vitorià ja va advertir a la prèvia de l’encontre que l’important no era el resultat, sinó preparar-se per l’eliminatòria.
Al tercer període, amb el cap ja als Play-off, el partit s’ha tornat a igualar. Amb un ritme incomparable al de la primera meitat del partit, la intensitat anotadora d’ambdós equips ha minvat. No ha estat fins els últims minuts del parcial que les gironines han tornat a pujar una marxa. Merceron, que ha signat un encontre substancialment bo jugant de 4, ha anotat sobre la botzina per tancar el quart.
Un darrer parcial amb doble intranscendència - pel resultat del partit i la classificació a la lliga - ha estat marcat per la gestió física de les jugadores, que, malgrat no deixar de competir, han administrat esforços.
Amb la fase regular finalitzada, els equips que perden la categoria són el Gran Canària i el Joventut. Les catalanes, tot i apallissar a les cueres, necessitaven que l’Araski ensopegués, però ha acabat guanyant a l’Estepona.
