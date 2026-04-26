Chloe Bibby deixa l'Spar Girona abans dels Playoffs
El club informa que l'australiana ha fet ús de la clàusula de sortida per anar a la WNBA
L'Spar Girona va tancar ahir la lliga regular amb una victòria important davant l'IDK (58-84) per recuperar sensacions de cara als Playoffs pel títol. L'equip de Roberto Íñiguez haurà d'afrontar, però, els quarts de final contra el Leganés i l'últim tram de temporada sense Chloe Bibby, precisament una de les jugadores més destacades del partit d'ahir. Després que l'australiana s'hagi acomiadat abans amb una publicació al seu compte d'Instagram, el club ha informat que Bibby no seguirà després d'haver fet ús de la clàusula de sortida que incloïa el contracte per posar rumb a la WNBA com ja va fer l'any passat. D'aquesta manera, la setmana que ve s'incorporarà al training camp de Portland Fire.
