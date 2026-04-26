El Girona U18 cau competint contra el Saragossa (77-67)

Els de Xavi Roselló debuten als campionats d’Espanya Júnior mostrant una bona imatge

Imatge del Girona U18 en el seu debut històric als Campionats d'Espanya / BGironaBase

Gerard Ullastre

El Girona U18 han perdut el partit inaugural del Grup B dels Campionats d’Espanya Júnior davant el Saragossa (77-67). Un molt bon primer període dels de Xavi Rosselló feia somiar ells gironins, que debutaven en aquest torneig per primera vegada a la història. Tanmateix, a finals del segon quart, el base i el pivot del Saragossa han marcat les diferències retallant les distàncies i igualant el partit. Una igualtat que s'ha trencat al tercer temps amb un parcial de 14-0 per part dels aragonesos. A partir d’aquí, el Girona U18 ha anat tot el partit a remolc. Tanmateix, després de rebre el cop, els de Xavi Rosselló s'han refet, i a l’últim període han tingut opcions de capgirar el marcador. Els gironins tenen l’oportunitat de refer-se de la derrota demà contra l’Unicaja i mantenir-se amb opcions d'accedir als vuitens de final en un grup on s'hi classifiquen 3 dels 4 equips (17:30 h).

