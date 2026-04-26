L'Escala perd tota opció de promoció (2-1) i el Peralada empata tot i el golàs de Llorenç (1-1)
La derrota dels de David Gurillo a Vilanova, davant un rival directe, posa punt i final a les aspiracions escalenques aquesta temporada
L’Escala va dir adeu a tota opció de ser a la promoció d’ascens amb una derrota cruel a Vilanova i la Geltrú: Va encaixar el primer gol ben d’hora i, quan va trobar recompensa amb l’empat, no van passar ni cinc minuts que un penal en contra va colpejar l’equip. El duel era a caixa o faixa pel que feia a les opcions de lluitar la promoció, perquè el Vilanova era el rival que la marcava amb quatre punts més que L’Escala, i es posa a set quan en queden sis per disputar.
El partit va començar de la pitjor manera pels escalencs, amb Raventós obrint la lluna al quart d’hora de joc. Amb el marcador a favor, el Vilanova va replegar-se, però a base d’insistència, els blaugranes van empatar amb un cop de cap de Xevi Germán. Cinc minuts després, però, Celma va enganyar Jona des dels onze metres per lligar la victòria local.
A Peralada, tot passa en deu minuts
El Peralada va sumar el 42è punt del curs amb un empat a casa davant el Can Vidalet que el públic del Municipal ben segur que recordarà pel golàs que va fer Llorenç quan amb prou feines s’havien jugat cinc minuts. El davanter dels xampanyers va recuperar la pilota a la banda dreta de l’atac i va fer-la volar per sobre el porter i defenses, que estaven avançats, per a firmar una diana preciosa.
L’alegria, això sí, no va durar massa, perquè, al cap de cinc minuts, el punta visitant, Roger Valenzuela, va firmar un xut potent fora de l’abast de Fàbrega. El gol va animar el Can Vidalet, més perillós que dominador, però incapaç de posar-se per davant. En la represa, la dinàmica seria inversa, amb el Peralada molt actiu, sobretot els primers minuts, però sense encert. I quan va ser-hi, el pal va negar el gol a Caixàs.
