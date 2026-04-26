L'Olot cau amb el Reus i es jugarà la permanència l'última jornada (1-0) i el Girona B guanya en l'afegit (1-0)
Els de Roger Vidal freguen l’empat amb un travesser de Pedro al 84’ que els hauria donat vida mentre els de Quique Álvarez s’acomiaden de Vidreres amb victòria
La permanència de l’Olot a la Segona Federació no es decidirà fins a l’última jornada de lliga. Els de Roger Vidal han caigut davant un Reus Reddis superior que volia aferrar-se a la promoció d’ascens i ho ha fet a costa del patiment garrotxí. Ara per ara, els blaugranes estarien salvats, però amb els mateixos 39 punts que el Castelló B, en promoció de descens i rival del Girona B (que avui ha guanyat el Torrent en l'afegit) diumenge vinent. L’Eivissa, el primer en descens directe amb 37 punts, rebrà el Poblenc, cuer.
El matx al Municipal de Reus es preveia complicat per l’Olot i, efectivament, així ha estat. Vaz i Kenneth han llançat les primeres advertències fins que, als vint minuts, la inèrcia ha dut Pau López a tombar Xavi Jaime, que driblava dins l’àrea. Ballesté ha endevinat la direcció del xut de Vaz, però només ha pogut fregar-lo amb els dits mentre es colava dins en l’únic gol legal del partit. Ja en la represa, s’ha anul·lat el 2-0 a Pol Fernández per fora de joc en l’assistència.
L’Olot l’havia tingut al contraatac amb Salvans després d’una doble ocasió local, però Dani Parra ha aturat el seu xut. El porter dels roig-i-negres també ha evitat que Nuha igualés el matx vora el 70’, i s’ha aliat amb el travesser quan aquest ha escopit un xut de Pedro del Campo que hauria donat vida als garrotxins. El Reus Reddis també ha flirtejat amb el gol quan Marcillo s’ha empassat una pilota que volia rebutjar dins l’àrea, però els atacants s’han fet un embolic. Ha restat un 1-0 que obliga els de Roger Vidal a decidir-ho tot en la visita del València Mestalla al Municipal el pròxim diumenge.
Shin regala un bon comiat a Vidreres
El duel entre Girona B i Torrent enfrontava a Vidreres dos equips que ja no s’hi jugaven res. El filial va certificar la permanència fa un parell de jornades, però la derrota amb l’Espanyol B en la passada va esvair tota opció de colar-se a una promoció d’ascens que, de totes maneres, quedava lluny. Els valencians, al seu torn, ja saben que el curs que ve competiran a Tercera RFEF, així que el marcador final, un 1-0 pels de casa aconseguit en l’afegit, és un bon reflex de com estan els uns i els altres.
Quique Álvarez ha aprofitat el matx per a gestionar minuts i premiar Mario, Nil o Oriol Comas amb titularitats i els gironins, això sí, han buscat i merescut, almenys, un gol. Arango ha tingut el primer a les botes, però Dolz, que semblava batut sota pals, s’ha refet per a evitar-lo en l’últim instant. Javi González ha estat la gran amenaça del Girona B fregant el pal amb un bon xut i, ja en la represa, topant-hi en un llançament de córner enverinat. El xut de Ferran al rebuig també s’ha estavellat contra la fusta, principal culpable que el filial gairebé s’acomiadés del seu públic aquesta temporada amb un empat sense gols. Però, ja en l’afegit, Shin ha regalat una última alegria a la parròquia esquivant Dolz i rematant a plaer per a fer el gol de la victòria.
L’últim duel del Girona B aquesta temporada és al camp del Castelló B, justament l’equip que empata a punts (però té el cara a cara perdut) amb l’Olot. Un triomf gironí, doncs, podria implicar molt més que acabar el curs en bona dinàmica, ja que, passés el que passés en l’Olot-València Mestalla diumenge que ve, salvaria del descens directe els garrotxins, que reben un rival que no s’hi juga res.
Subscriu-te per seguir llegint
