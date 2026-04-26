Marina Bassols i Aliona Bolsova es podrien creuar al WTA 125 de la Bisbal
Fins a vuit jugadores del top 75 mundial disputaran el Catalonia Open Solgironès WTA 125 marcat pel comiat del tennis professional de la jugadora local Aliona Bolsova
Demà donarà el tret de sortida el Catalonia Open Solgironès WTA 125, un torneig plenament consolidat dins del calendari internacional. El torneig, organitzat conjuntament amb la Federació Catalana de Tennis, presenta un quadre de màxim nivell.
Durant la jornada d’avui s’ha fet públic l’entry list definitiu, amb la presència de diverses jugadores situades entre les millors del rànquing mundial. Fins a vuit tennistes es troben dins del top 75, entre les quals destaquen Xinyu Wang, Payton Stearns, Jessica Bouzas, Ruzic, Beatriz Haddad Maia, Oksana Selekhmeteva i Daria Kasatkina. Un cartell que garanteix un espectacle esportiu de primer nivell.
Avui també s’ha celebrat el sorteig del quadre principal al Museu Terracotta, amb la presència de les jugadores locals Marina Bassols i Aliona Bolsova. Bolsova, que ha rebut un wild card, disputarà a la Bisbal el darrer torneig de la seva carrera professional i debutarà davant la segona cap de sèrie, Payton Stearns.
Per la seva banda, Marina Bassols s’enfrontarà a Zakharova en primera ronda i podria creuar-se amb Bolsova en una hipotètica segona ronda. També han rebut wild card Sara Sorribes i Ane Mintegi, mentre que la catalana Andrea Lázaro accedeix directament al quadre principal gràcies al seu rànquing.
Prèvia, quadre final i tennis inclusiu en la jornada inaugural
Demà a partir de les 12:00h es disputarà la fase prèvia amb quatre partits que decidiran les jugadores classificades per al quadre final. Entre les participants hi haurà les catalanes Ruth Roura, Aran Teixidó i Martina Vázquez. A més, també es jugaran els primers partits del quadre principal a partir de les 14:00h.
Destaca el debut de les caps de sèrie 5, Haddad Maia, i 8, Oksana Selekhmeteva. Mentre que també debutarà Marina Bassols, que tancarà la jornada a 18:30h a la pista central.
La jornada inaugural no només marcarà l’inici de la competició, sinó que també inclourà una activitat de tennis inclusiu amb els nens i nenes de les escoles de la Bisbal, amb demostracions en directe que reforcen el compromís social del torneig.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho